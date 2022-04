Denuncian robos en panteón Municipal

Ni la muerte puede quedarse tranquila en la ciudad capital y es que ahora los ladrones han perdido la moral y roban hasta donde no hay vida trascendió debido a varias denuncias de familiares que cuentan con algún ser querido en el panteón municipal de Tuxtla Gutiérrez que sus lugares habían sido vandalizados y es que encontraron el sitio sin las rejas y esto no fue de uno ya que más espacios sufrieron este hurto; los cuidadores afirman que esto lo hacen durante la madrugada por lo cual no se han percatado.

El panteón Muncipal de Tuxtla Gutiérrez tiene nuevos inquilinos que se mueven sigilosamente en la sombra puesto que un par de familias han demostrado su enojo ya que han sido víctimas de un robo adentro de las instalaciones, el lugar donde sus familiares descansan en paz fue victimizado por los facinerosos y les quitaron las rejas en donde podían meter sus cosas especiales para evitar que nadie se las robara.

Van tres familias que afirman que sus lugares sagrados fueron afectados por los ladrones / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Esto no fue solamente de un caso y es que ya van tres familias que afirman que sus lugares sagrados fueron afectados por los ladrones, hasta ahora no han podido hacer nada porque el día domingo casi no se encuentran trabajadores en el lugar pero esperan que las autoridades puedan darle prioridad a esto y puedan arreglar esta situación que se está viviendo actualmente en el panteón municipal.

Los pocos trabajadores que se encontraban este domingo afirman que posiblemente haya sido durante la madrugada porque a plena luz del día ya están las familias en el sitio y nadie que tenga un poco de sentido común va a hacerlo cuando hay mucha gente en la instalación, sin embargo continuarán con las averiguaciones para dar con el responsable.