Manifestación de ex trabajadores de Chiapa de Corzo termina en desalojo policial

Chiapa de Corzo.- Un grupo de ex trabajadores de la actual administración municipal se manifestaron en la presidencia para exigir el pago de su quincena, además de denunciar el despido injustificado por parte del alcalde Leonardo Cuesta Ramos, sin imaginar que llegarían policías armados para desalojarlos del palacio municipal.

La mañana de este lunes, los ex empleados del ayuntamiento arribaron con pancartas en mano para manifestar su despido injustificado, detallando que los corrieron por no apoyar al candidato favorito del alcalde, además de que otros fueron cortados de su trabajo por no acudir a los eventos políticos que proponía el alcalde.

Los manifestantes estaban de manera pacifica esperando la llegada del presidente, con quien buscaban dialogar principalmente porque pedían su última quincena, la que no les pagaron a pesar de haberla trabajado, sin embargo minutos después llegaron elementos de seguridad policiaca con armas largas, quienes de manera intimidatoria, terminaron disolviendo la manifestación.

Manifestación de ex trabajadores de Chiapa de Corzo termina en desalojo policialhttps://t.co/FNJnnhsoak pic.twitter.com/43PVABmlJu — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) April 1, 2024

A los ex empleados no les permitieron ingresar a la zona de presidencia, siendo corridos por los uniformados, quienes portando armas largas, aplicaron acciones intimidatorias contra los ex empleados.

A fin de garantizar su propia seguridad, los manifestantes huyeron del recinto no sin antes afirmar que buscarán por la vía legal que se les pague sus quincenas trabajadas, además de que otros que llevan varios años en el cargo, esperan puedan ser reinstalados en sus labores.

La imagen de los policías armados ha causado revuelo en redes sociales, principalmente por las acciones violentas que se han presentado en Chiapas y en las cuales no han aparecido los policías armados, como se vio en el desalojo de una manifestación.

