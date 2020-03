Existen más órdenes de aprehensión en contra de pobladores de Aldama

San Cristóbal de Las Casas.- Adolfo Victorio López Gómez, presidente municipal por usos y costumbres del municipio de Aldama, confirmó que existen más órdenes de aprehensión en contra del grupo que mantiene un conflicto añejo entre los límites de este municipio y San Pedro Chenalhó, específicamente de sector Santa Martha, aparte del ejecutado en contra de Cristóbal Sántiz Jiménez.

“Pues posiblemente, por hacer nuestro trabajo, defender al pueblo, estar con el pueblo, por mas ya sea nos detengan, lo que pase seguiremos al final para defender al pueblo. Tenemos conocimiento que hay más ordenes de aprehensión aún no sabemos quiénes, vamos hacer el trabajo correspondiente por la vía legal y saber quiénes tienen órdenes, desconocemos bajo que cargos nuestro hermano (Cristóbal Sántiz) lo están acusando de homicidio”, dijo en conferencia de prensa.

Pidió justicia en el tema de Cristóbal, al tiempo de dejar en claro que comprobarse la culpabilidad sea juzgado “pues no vamos a defender a un delincuente, pero en este caso, Cristóbal es inocente”.

Hasta la noche del pasado jueves, dijo que por lo menos mil 500 personas entre niños, mujeres, adultos mayores y de la tercera edad de las comunidades de Xuxchen, El Coco, Tabac, de Aldama, se están “desplazado forzado intermitente; cuando están los disparos salen para resguardarse, en lo que termina, buscan su comida y se regresan”.

Refrendó que como Aldama, mantienen los acuerdos de paz de parte del gobierno, mismos que han sostenido en diversas mesas; “seguir respetando el pacto de paz y no agresión, no vamos a caer en provocación, aun cuando digan que no estemos subiendo”.

“Tenemos gente desplazada, cuando hay disparos la gente de nosotros se esconden en las montañas, no estamos agrediendo a nadie, es muy pequeñito de tierras que nos queda”, reiteró.

López Gómez, desmintió que los lesionados recientemente expuesto ante el gobierno de parte de Chenalhó no son cierto, ya que supuso “entre ellos se agreden, en sus cafetales se confundieron, fue del otro lado del rio, no hubo intercambio de balazos”.

“Por ahí nos están amenazando de muerte, de secuestrándonos, por estar denunciando lo que es real, no nos vamos a dejar, vamos a seguir de anunciando que seguimos siendo agredidos”, concluyó.