Habitantes del fraccionamiento Maya detienen a presunto asaltante

Tuxtla Gutiérrez. La noche de este domingo un grupo organizado de vecinos de la colonia Burocrática Maya detuvieron a un presunto asaltante de unidades de transporte público.

De acuerdo a los habitantes, los gritos de un taxista alertó a los ciudadanos, quienes salieron de su domicilio para ver que sucedía.

Dentro de su narrativa el conductor dijo que un sujeto de tes morena, que vestía camiseta negra, short negro y tenis negros lo atracó y se dio a la fuga en un dren pluvial.

"Me pidió un servicio, después me anduvo dando vueltas en la colonia, hasta que llegamos a una calle cerrada donde me amagó con una navaja, me quitó mi celular y mi dinero de mi cuenta y se echó a correr" dijo la víctima.

Gracias a la organización de los habitantes se logró la ubicación y detención del presunto delincuente, el cual fue detenido hasta que una patrulla llegó.

El agraviado y el asegurado fueron llevados al ministerio público hasta el desahogo de las diligencias sobre el cargo que se le imputa.