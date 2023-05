Julia y Carlos denuncian ante Derechos Humanos tras torturas recibidas por elementos de la FGE

La mujer indígena Julia Hernández Hernández y eleva su queja por tortura ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, fue víctima de tortura junto con su esposo, Carlos Antonio López Robles, en la colonia Las Granjas en Tuxtla Gutiérrez el 29 de octubre del año 2019, por elementos de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto.

Cuenta que tras haberles prefabricado una serie de delitos que llevaron a su esposo a poder en riesgo su vida por los golpes y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza; al ser dado de alta fue llevado a prisión en el penal El Amate en el municipio de Cintalapa.









Cuenta que con el auxilio del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, exige justicia ante los órganos internacionales porque no la ha encontrado en Chiapas, ni en México, desde el 7 de noviembre del 2019 existe una investigación penal por tortura, la cual ni ha avanzado en el país, violando los derechos humanos de las víctimas.

Esta es la segunda ocasión que se presenta ante los medios de comunicación con el respaldo de sus abogados, no lo hacía por temor a su vida, teme por su seguridad, y pido al gobernador -Rutilio Escandón Cadenas - que se haga justicia "por lo que le hicieron a Carlos y a mi", lo acusan injustamente, me da mucho miedo salir en los medios, no he estado en Chiapas, al principio fue detenida y llevada a prisión, salí libre por la enfermedad de Carlos, pero recibí amenazas de elementos de la Fiscalía de Alto Impacto de ser detenida nuevamente si me encontraban.





Lee más: Mujer embarazada víctima de presunta negligencia en el Hospital Pascasio Gamboa





"Carlos está muy lastimado, yo fui torturada, detenida, presa, incomunicada, recibí presión y amenazas para culpar a Carlos, no vi la denuncia, el expediente, estoy peleando por su libertad, en la prisión sigue enfermo por la tortura, le lastimaron varios órganos", añadió en conferencia de prensa.

El abogado Jorge Alberto Gómez, dijo que se ha demandando al Estado Mexicano por el caso de tortura, y de la situación actual de Carlos Antonio López Robles, dio lectura a un texto que envío la víctima desde la prisión, en el que expone que si vida sigue en riesgo por los golpes que le causaron desde hace tres años y seis meses, cuando lo avisaban de delitos contra la salud.

Desde el 2019 no ha sido investigado el delito de tortura que denunciamos, en el 2020 se documento nuevamente el delito de tortura en contra de Carlos y Julia, se trata de un juicio injusto, de violación a los derechos humanos, demandamos ante la ONU la libertad inmediata, la reparación de los daños para ambos, una investigación de los hechos y que se hagan reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales porque permite y fomenta la tortura.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Manda la palabra ALTA haciendo click en este link