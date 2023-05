Madre busca por redes sociales a su hija para que se haga cargo de sus hijos

Una madre originaria de Reforma, Chiapas, busca a su hija quien vive en Tuxtla, misma que no está desaparecida, pero ha dejado en abandono a sus propios hijos y le solicita que se haga responsable. Doña Mary Hernández, madre de la joven, se dirigió a su hija por medio de redes sociales para hacerle un llamado y recordarle que tiene dos hijos que dependen económicamente de ella.

“Hola Sandra creo que así te llamas por que así te puse, te escribe tu mamá, si es que te acuerdas que tienes madre, hablaba para recordarte, que en mi poder dejaste dos niños, del cual, no les haz mandado ni un solo peso desde que te fuiste, recuerda que ellos están chicos y necesitan de su madre, no de tu presencia, si no que necesitan económicamente y tu brillas por tu ausencia", se puede leer en el mensaje que la señora Mary Hernández escribió en sus redes sociales.

Te puede interesar: Familia desesperada en busca de jovencita desaparecida en Berriozábal

Desde que falleció el padre de los niños, Sandra no se ha hecho responsable de ellos, ni física ni económicamente, lo que ha dejado a los menores en una situación difícil, según el relato de la madre. La señora Mary expresa en su mensaje que tanto ella como su esposo han apoyado a los niños todo lo posible, pero ya es momento de que Sandra tome responsabilidad de sus hijos.

"Solo quiero que te reportes, por que ni llamas ni nada para saber si ellos están bien, si ya comieron, nada, haz de cuenta que te esfumaste, de verdad Sandra ya basta, y como no encontré otro medio para hablarte ya que tampoco me respondes los mensajes pues me comunique por este medio, espero y por lo menos por vergüenza te dignes a responder por ellos y mandes apoyo, por que los niños están creciendo, el niño está en la escuela, por que como pa’ macho si tienes pero para tus hijos no ya estamos cansados de tanta irresponsabilidad tuya", continúa la publicación de la señora Mary.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️