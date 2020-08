Para combatir delincuencia incautan motos en Suchiate

Ante el incremento de los ejecuciones en el municipio de Suchiate en donde utilizan principalmente motocicletas de de dudosa procedencia, implementaron un operativo en donde lograron asegurar por lo menos siete unidades y asimismo apercibieron a sus conductores que la mayoría eran centroamericanos que habían ingresado al país de manera ilegal.

Fue alrededor de las 10:00 horas que colocaron el punto de revisión cerca del puente cuarentenaria, pusieron los conos preventivos y le hicieron parada a la mayoría de motocicletas, en donde sus tripulantes se caracterizaban por no portar su casco seguridad, el primer caso ocurrió con un joven salvadoreño quien omitió su identidad al momento que le marcaron el alto los uniformados, iba a bordo de una unidad Italika FT125 en color negro con matricula del estado de Chiapas, al solicitarse su tarjeta de circulación y licencia de manejo dijo no traer, que además no había problema ya que su jefe era un tal Peter mejor conocido como el Güero.

















Por lo que el fiscal del ministerio público le comentó que quedaría la unidad en reguardo hasta que la acreditaran, por lo que fue subida a la plataforma de una grúa, con ello también varias motos que no portaban sus placas y mucho menos sus conductores no traían ni permiso para poder circular, fueron aseguradas ya que se les explicaba que lo que se trata es aparte de formar la cultura de la prevención en accidentes, es combatir principalmente a la delincuencia, ya que en los dos meses anteriores la mayoría de sicarios que ultimaron a suchiatenses han escapado a bordo de motocicletas presuntamente con reporte de robo en el país de Guatemala.

Finalmente, continuaran con los operativos constantes en diferentes partes del municipio para poder controlar a la delincuencia, por lo que exhortaron a los motociclistas a estar en regla y principalmente a los extranjeros tener su licencia, mas aparte demostrar su situación migratoria ya que también participa en los recorridos preventivos el Instituto Nacional de Migración (INM).