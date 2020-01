Paracaidista aterriza en Chiapa de Corzo

Un paracaidista europeo tuvo un aterrizaje forzoso sobre la orilla de la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo a la altura de la colonia Pedregal San Ángel en el municipio de Chiapa de Corzo.

Colonos corrieron a la escena y se arremolinaron, mientras el extranjero se soltaba de la mochila y paracaídas.

Este comentó que se había lanzado desde las montañas de San Cristóbal, pero los fuertes vientos lo hicieron tomar medidas drásticas y aterrizar en donde pudiera.

Así que lo hizo a orillas de la carretera a Chiapa de Corzo y justo en la entrada de la colonia Pedregal San Ángel en donde los colonos observaron todo el hecho para luego correr a ayudarlo.





El paracaídas quedó colgando en unos cables de telefonía y el sujeto terminó con golpes leves y que no pusiera en riesgo su vida.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargó de bajar el paracaídas, retirando un cable y dárselo al extranjero.

Luego de tener la situación bajo control, el extranjero se retiró, no sin antes darles las gracias a las personas por toda su ayuda.





Cabe señalar que el hecho conmocionó a más de un colono, pues cosas como estas no ocurren tan seguido; por lo cual, antes de dialogar con el extranjeros existió varías teorías de lo que habían pasado, incluso, algunos portales en redes sociales que no conocían el trasfondo, aseguraban que se trataba de una persona que abandonó un avión fallido, no obstante, estos rumores se acabaron cuando el paracaidista contó su versión a las autoridades.

