Delincuencia en San Cristóbal, asaltan a mano armada una funeraria

San Cristóbal de las Casas.- Sujetos armados asaltan a una funeraria en San Cristóbal de Las Casas a unas cuatro cuadras del centro histórico de la ciudad, de acuerdo a la denuncia de los propietarios dijeron que eran cuatro sujetos, ocurrido por la madrugada del miércoles y luego los sujetos desconocidos se dieron a la fuga.

Marcela Díaz Carachure, una de las propietarias de la funeraria San Cristóbal ubicado sobre la calle Diego de Mazariegos en el barrio de La Merced, dijo que alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles, tres hombres y una mujer llegaron a la funeraria solicitando un ataúd y debido a esto abrió el negocio ya estando adentro sacaron sus armas y amenazaron a los que estaban en el interior de la oficina de esta funeraria.





San Cristóbal Asaltan funeraria llegaron en la madrugada buscando ataúd / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





"En la madrugada para amanecer el día miércoles 26 a la 01:23 de la madrugada, fuimos objetos de un asalto a mano armada, 3 hombres y una mujer, llegaron solicitando la venta de un ataúd y les abrí las puertas, pero ya estando dentro de la oficina nos sacaron armas de fuego sometiendo a uno de mis compañeros, a una de mis familiares que esta embaraza y a mi, todos ellos armados, ocurrido en San Cristóbal de las Casas", señaló hoy en un mensaje.

Lee más: Detienen a presunto asaltante de Oxxo´s tras robo en San Cristóbal de Las Casas

Indicó que a esa hora se le abrió la oficina, porque a las personas que llegan a cualquier hora se les abren las puertas, en esta ocasión sin saber que eran personas que se dedican a robar, y sucedió este asalto dentro de su negocio la funeraria San Cristóbal, sin mencionar el monto de lo robado.

"Nosotros trabajamos honestamente, como ciudadana, me indigna, me da impotencia y coraje, esto tan grave que nos sucedió, exhorto a las autoridades policiacas en los tres órdenes de gobierno hacer lo conducente, esta vez por la bendición de Dios no hubieron pérdidas humanas, ya hice la denuncia correspondiente ante el ministerio público", señaló.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️