Gobernador de Veracruz responde por señalamientos sobre detención de funcionario del Senado

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirma la detención de José Manuel “N” por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio doloso calificado en agravio de René Tovar Tovar, el pasado 4 de julio.

Explica que el tema fue expuesto en la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ) donde después de seis meses de investigación de la FGE se corroboraron algunas pesquisas y fueron presentadas al Juez para que se otorgara una orden de aprehensión.

"La Policía Ministerial actuó, hay presunción de inocencia (...) mal hubiera hecho la Fiscal de no haber actuado", refirió en entrevista a un medio estatal.

Niega que se trate de una venganza política, al manifestar que "no revuelve las cosas y es un tema de la Fiscalía", a pesar de que mediáticamente se intentó generar un intercambio de declaraciones.

"No hay señalamiento o acusación de mi parte (...) En lo político el Senador es del Movimiento no tengo ningún problema, podemos tener diferencias pero es aparte".

Insiste en que en Veracruz no hay impunidad y los presuntos responsables tienen que seguir los procesos judiciales, "lo que no queremos es que, como antes, a los presuntos responsables de cuello blanco porque eran políticos o amigos de tal no se les tocaba"

Subraya que si en el proceso el acusado demuestra su inocencia podrá salir y dará certeza de que, el sistema judicial está funcionando.

Asimismo, García Jiménez señala que hoy la FGE no es brazo ejecutor de nada, y tampoco su titular "anda preguntando si a este sí o a este no, en qué momento sí o no, usted dígame para ir contra fulano. Le he dicho, usted actúe, no me tiene porque avisar, que sea todo por el lado derecho, de procuración de justicia".

De acuerdo con la última información, el funcionario del Senado de la República será trasladado al penal Pacho Viejo, debido a que la orden de aprehensión en su contra se dictó en ese distrito judicial.