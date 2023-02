"Habrá una batalla en el proceso electoral del Estado de México": Delfina Gómez

La precandidata de Morena, Delfina Gómez, acudió a la zona de la Presa Madín donde aseguró que en los próximos meses se viene una batalla por la gubernatura del Estado de México.

En ese lugar hizo un reconocimiento a los grupos ecologistas que hacen el trabajo que "debería de corresponder a quienes tienen un salario, una función y por lo tanto una obligación”.

"No puedo hablar porque ahorita estamos en precampaña y las autoridades electorales nos tienen bien ubicados como a todos, y no quiero caer en irregularidades, por eso no les doy propuestas”, dijo durante la reunión con ambientalistas celebrada cerca de la zona lacustre que presenta serios problemas de contaminación.

Dijo que a través de estas reuniones escucha de viva voz las diferentes necesidades que tienen las comunidades; “sin ustedes no me imagino que pasaría, porque aún hay personas que ponen de su bolsa, tiempo y muchas veces sin un salario están trabajando”.

Agregó que los simpatizantes y militantes ven a Morena como una posibilidad de esperanza y cambio; “cuánto tiempo ha pasado de que no se ha oído a nuestro pueblo o a la ciudadanía; y créanme que el reto y compromiso es mayor”.

La precandidata única de Morena informó que los militantes y simpatizantes participaran con sus propuestas en la campaña; “tenemos ya una serie de proyectos y es tiempo de sumarnos a un esfuerzo que tiene el anhelo de seguir cuidando el medio ambiente como lo es la mariposa monarca y a nuestras abejas”.

Publicado originalmente en El Sol de Toluca