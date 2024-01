Renuncian cinco presidentes municipales del PRI en Puebla

En medio del proceso electoral, cinco presidentes municipales de Puebla anunciaron su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con ello respaldar la decisión del diputado local Jorge Estefan Chidiac.

Dos días después de que cinco legisladores de la bancada priista en el Congreso local declararon la creación de un Grupo Plural y Estefan Chidiac anunció su renuncia del instituto tricolor, los alcaldes: Aurelio Flores de Guadalupe Victoria; José Márquez de Zacatlán; Guadalupe Vargas de Xicotepec; Manuel Orato de San Salvador El Seco y Emiliano Vázquez de Zapotitlán de Méndez; también anunciaron su salida del instituto político.

En rueda de prensa, encabezada por Estefan Chidiac, señalaron que la suma a este llamado se debió a que el partido que dirigen Alejandro Moreno y Néstor Camarillo, a nivel nacional y estatal respectivamente, ya no representan la ideología de su fundación, por lo que no se sienten representados.





Nos separamos del PRI y nos comprometemos a seguir sirviendo a los demás como ciudadanos declaró Vargas Vargas en representación de los ediles.

Aunque agradecieron el respaldo del instituto tricolor, apuntaron que se deben a la gente y no en su totalidad al PRI, por ello se suman al Grupo Plural.

“Sólo nos debemos a la gente, por eso reconociendo dónde hemos estado y convencidos de que el servicio público no está subordinado a los institutos políticos, nos sumamos a este Grupo Plural de alcaldes que sin partido seguiremos trabajando por Puebla, se trata de una decisión libre y meditada, pues consideramos que los objetivos actuales del partido ya no corresponden a los de ideales de su fundación”, dijo.

En este sentido, los ediles apuntaron que en el transcurso de este miércoles presentarán de manera formal su carta de renuncia ante el instituto político tricolor.

Aunque no cerraron la puerta a competir en este proceso electoral, los alcaldes aseguraron que no han recibido invitaciones para participar a través de otros partidos políticos.

PRI debe analizar desbandad: Chidiac

Por su parte, Jorge Estefan manifestó que esta desbandada de priistas debe ser analizado por la dirigencia nacional del PRI ya que se ha replicado en entidades como Guerrero, Veracruz y Colima.

Apuntó que esto se debe a que decidieron ser “el cabús” del PAN en esta elección, pues no les dieron espacio en posiciones donde el tricolor llevaba la delantera.

Destacó que en los municipios de Atlixco, Tehuacán y San Martín Texmelucan el PAN no apoyó al PRI para encabezar candidaturas, y en la elección de 2021 los panistas no votaron por los candidatos del tricolor.

“Hoy el PAN tiene candidato gobernador, tiene candidata a la presidencia de la República, tiene candidato a alcalde de la capital y de la zona metropolitana, no quiso apoyar al presidente de Guaquén, no quiso apoyar al PRI en Atlixco, en San Martín, en Zacatlán, no lo quiera apoyar en Chignahuapan, ¿entonces para qué quieren esa coalición? ¿Para llevar a los panistas al poder?”, recriminó.

Previo a este anuncio, el PRI estatal emitió un comunicado en donde aseguró que están haciendo una depuración; además de que están enfocados en la selección de perfiles para abanderar candidaturas, minimizando la salida de cuadros.

“Es normal que en cada proceso electoral, todos los partidos tengamos una depuración de perfiles que optan por tomar otros caminos y salir de sus lugares de origen, como fue el caso de los comicios de 2018 y de 2021”, precisaron en su comunicado.

Publicado en El Sol de Puebla