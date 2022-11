Hora de traer bomberos a Holbox: isleños alzan la voz tras incendio de hoteles

Los habitantes de Holbox, residentes extranjeros, hoteleros y sus visitantes mostraron su solidaridad para ayudar a sofocar el incendio que siniestró anoche dos hoteles íconos de esta paradisiaca isla.

Primero los isleños ayudaron a la evacuación de huéspedes y trabajadores para ponerlos a salvo, luego con las herramientas más rudimentarias, cubetas de agua, arena de la playa y extinguidores, centenares de isleños sumaron fuerzas para controlar el incendio para que no lograra dañar más propiedades.

Ante la falta de una estación de bomberos en la isla, los pobladores que no superan ni los dos mil habitantes, unieron esfuerzos para ayudar a controlar el fuerte incendio, por lo que también pidieron a las autoridades que se instale una estación.

“Hoy no quiero hablar de lo que falta a nuestra isla, no quiero dirigirme a las autoridades si apoyan o no, si solo es discurso o no, hoy quiero expresar que Holbox lo volvió a hacer de nuevo, hoy vivimos un Holbox unido, un Holbox incansable, un Holbox esforzado, hoy vivimos un Holbox solidario, donde no hubieron nacionalidades, sino hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para ayudar, mis respetos a cada uno de ellos”, escribió Manuel Eloy González Novelo en su cuenta de facebook.

El isleño señaló que “hoy Holbox está triste porque perdió dos de sus hoteles íconos de nuestra amada isla se esfumaron en este siniestro de enormes dimensiones y gracias a esos enormes corazones no hubo más daño. Tristes sí, pero Holbox sabe que cuenta con todos los que están en esta isla”.

Siempre ha sido así, la solidaridad debe continuar, escribió Claudia Martínez Santana.

El siniestro que duró horas, fue una batalla de los pobladores contra las gigantescas llamas y fue sofocado hasta pasada la media noche, se quemaron los hoteles “Casa Tortugas” y “Mawinbi”, más de 70 habitaciones.

En solidaridad algunos hoteleros de la isla también ofrecieron sus habitaciones para albergar a los huéspedes de los hoteles afectados.

El propietario de Villas El Palmar emitió un mensaje donde ofreció las habitaciones de su hotel para albergar a los huéspedes que así lo necesitaran.

Hace cuatro meses, el pasado 27 de julio, se quemó el hotel Amaité y Spa de Holbox, el 30 de mayo de este mismo año un incendio sorprendió a los clientes y trabajadores del restaurante “Buena Vida” en el centro de la isla.

En este destino turístico de baja densidad, existen un promedio de 2 mil 500 cuartos hoteleros, algunos no registrados formalmente, incluso hay visitantes rentas casas para vacacionar durante temporadas altas como la decembrina.

Por su tipo de construcción a base de madera, palapas y materiales de la región, los hoteles y restaurantes caribeños de esta isla son susceptibles a este tipo de siniestros casi provocados por chispas en su cocina o corto circuito.

Al final de una noche larga, de angustia y desesperación, los isleños alzaron la voz y dijeron que es hora de traer a los bomberos a Holbox.