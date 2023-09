Normalistas protestan frente a instalaciones del Poder Judicial en Iguala

En el último día de actividades conmemorativas del noveno aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, alumnos de ese plantel atacaron las instalaciones del poder judicial en la ciudad de Iguala, destruyeron prácticamente todo lo que había en el interior y metieron un tráiler con la intención de prenderle fuego, pero no se quemó.

La actividad de los estudiantes en Iguala por primera vez se realizó sin la presencia de los padres de los 43 desaparecidos, porque ellos se encuentran en la ciudad de México, en mesas de trabajo con el gobierno federal y realizando acciones para exigir justicia y acceso a la verdad.

Los normalistas alrededor de las 11 de la mañana salieron de la escuela para trasladarse a bordo de una veintena de camiones a la ciudad de Iguala, visitaron los sitios en que tres de sus compañeros fueron asesinados para depositar ofrendas florales, luego realizaron un mitin en el que se recalcó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es quien desapareció a los jóvenes, pero sí es quien protege a los perpetradores.

Los normalistas utilizaron un tráiler para ingresar a las instalaciones. / Foto: Cortesía | Jesús Garibay

Exigieron a López Obrador dejar de burlarse del dolor de las familias y realmente investigar las líneas que establecieron los expertos internacionales, entre las que se ha señalado que aún falta de entregar mucha información que tiene en su poder del ejército.

Durante el evento se corearon las consignas de la lucha como “Vivos se los llevaron y Vivos los queremos”, y se resaltó que el movimiento no se detendrá hasta que se sepa con total precisión donde estás los 43.

El gobierno de Guerrero trató de impedir que los estudiantes vandalizaran las instalaciones del Poder Judicial como lo han hecho en los últimos nueve años, para eso construyó una zanja frente a las instalaciones, se cubrieron con madera las ventanas y se reforzaron las puertas, todo eso no detuvo a los estudiantes que lograron parar el tráiler, entrar a las oficinas y destruir todo lo que había en el interior.

La ciudad judicial de Iguala cada año es atacada y destruida. / Foto: Cortesía | Jesús Garibay

Los normalistas sacaron muebles y los apilaron en el patio interior junto a montones de basura a los que prendieron fuego, quebraron fotocopiadoras, equipos de cómputo y despedazaron los cristales y al concluir con ello se retiraron con rumbo a la escuela.

La ciudad judicial de Iguala cada año es atacada y destruida en repudio a su ex presidenta Lambertina Galeana Marín quien mandó destruir los videos que las cámaras de seguridad captaron la noche del 26 de septiembre del 2014, y en los que se presume que se aprecia el momento en que 14 de los estudiantes desaparecidos son interceptados por elementos policiales y luego trasladados hacia el crucero de Huitzuco.

La presidenta del tribunal conoció d ellos videos y decidió desaparecerlos en un claro acto de complicidad con los grupos que atacaron al os estudiantes, por ello incluso se había liberado una orden de aprehensión que después fue cancelada.

Mientras los videos de la noche de Iguala no sean revelados los normalistas seguirán viendo a las instalaciones del poder judicial de Iguala como un blanco que hay que acatar bajo la premisas que se establece en una de las frases de Emiliano Zapata, “si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno”.

