Red Mesa de Mujeres, a favor de la despenalización del aborto en Chihuahua

La orden de despenalizar el aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un avance, un pasito a favor de los derechos de las mujeres, destacó Yadira Cortes, de la Red Mesa de Mujeres.

“En este tema de la toma de decisión también, es muy importante, sabemos, tenemos claro que los abortos clandestinos han sido causa de muerte de miles de mujeres, que no se registran en ningún lado, al final la acta de defunción dice otras causas”, comentó.

“También sabemos que principalmente las mujeres que plantean esta necesidad, son aquellas que han sido víctimas de una violación sexual y de ello hay un producto, un embarazo y entonces la necesidad para ellas es muy grande”, agregó.

Destacó que en el estado de Chihuahua se puede tener acceso a una interrupción del embarazo a la semana doce, siempre y cuando haya una denuncia de por medio.

“Pero las mujeres, sobre todo niñas, adolescentes, que son violadas por el papá, por el padrastro, por el hermano, por el abuelo, por el tío, por algún miembro de la familia, no denuncian por este hecho”, mencionó.

“Entonces no hay una denuncia, no hay un proceder para tener acceso a una interrupción del embarazo no deseado producto de una violación sexual y que al final cada vez que se vea ese producto el recuerda estos hechos a la mujer que fue victima de esto”, indicó.

Dijo que están de acuerdo con esta determinación de despenalizar el aborto; que la mujer que está solicitando este hecho pueda decidir sobre su cuerpo sin ser violentada, sin ser detenida, sin someterse a una situación de peligro.

“Claro que estamos de acuerdo en el tema de que todo el apoyo en este tema puede salvar vidas”, resaltó.

Destacó que ahora toca sensibilizar a las instancias que fueron incluidas en esta legislación, que son IMSS, ISSSTE y Pemex.

“Toca que se sensibilicen a los médicos que van atender esta situación, que sepan que no van a tener ninguna causa legal contra ellos y contra ellas”, indicó.

Publicado en El Heraldo de Juárez