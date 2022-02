Se registra enfrentamiento entre policías y CNTE en Morelia

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Integrantes de la sección XVIII de la CNTE arribaron al Centro Histórico de Morelia para instalar un plantón frente a Palacio de Gobierno; sin embargo, un valla de policías impidió que siguieran avanzando, por lo que se registra tensión entre ambas partes sobre la calle Benito Juárez.

Los profesores comenzaron a quitar las vallas metálicas que colocaron los elementos de seguridad y lanzaron gases para replegar a los policías. Por su parte, los uniformados lanzaron objetos a la multitud de trabajadores de la educación que intentan entrar a Palacio de Gobierno.

El gremio exige el pago de eventuales y programas especiales y solución a procesos administrativos en la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

La fracción sindical liderada por el secretario general Gamaliel Guzmán Cruz, partió en una marcha desde Casa Michoacán alrededor de las 12:00 horas, luego de irrumpir en la rueda de prensa que realizaba este lunes el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.

El funcionario apuntó que no habrá pago para eventuales ni programas especiales, toda vez que no están contemplados en el presupuesto del estado y porque antes se prestaban para muchas irregularidades de personas que no existen o no acudían a las áreas laborales.

