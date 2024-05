El Espectador / Política alérgica al pueblo

En el Movimiento de Regeneración Nacional de Sonora, que gobierna Alfonso Durazo, hay tensión por la elección de la capital, pues los cuartotransformistas decidieron enviar a quien consideraban su carta fuerte del gabinete estatal, la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, a disputarle la plaza al actual alcalde que busca su reelección, Antonio Astiazarán. El pequeño problema es que las mediciones apuntan a una derrota en ese municipio que representa anualmente unos seis mil millones de dólares tan sólo en lo que respecta al comercio internacional.

Las complicaciones en la 4T de aquel estado derivan de quejas de la militancia por lo que consideran una imposición y favoritismo por parte del gobernador Durazo, lo que habría dejado de lado a los fundadores del partido guinda para favorecer a la expanista.

Hay además reclamos de brigadistas que hacían campaña por la morenista por retrasos en los pagos o por la recepción de montos menores a los prometidos, lo anterior ha dejado zonas electorales claves totalmente desatendidas. La animadversión es tal que los propios morenistas enojados en esa entidad han participado en campañas en las que se hacen visibles algunos tropiezos de su candidata, por ejemplo, el llamado “fuego amigo” se encargó de viralizar el momento en que María Dolores del Río tuvo un desliz en su discurso y aseguró ser “alérgica al pueblo”.

“Cada vez que dicen presidenta me dan tiempo de tomar agua y de que la voz no se me vaya… a cerrar la garganta, yo como muchos hermosillenses sufro alergia por el pueblo, digo por el polvo”, fue el fragmento que circuló incluso en algunas conversaciones de los cuartotransformistas.

Asimismo, se impulsó desde las filas morenistas el recuerdo de que, cuando gobernó el municipio bajo los colores del PAN recurrió al tandeo de agua, es decir, limitó el acceso al líquido e incluso estableció horarios, ante la incapacidad para resolver el problema de desabasto que enfrentó esa ciudad. Además, en el bando cuatroteísta vieron con malos ojos las críticas que hizo a la actual administración de Hermosillo por la adquisición de 220 patrullas para labores de seguridad, pues el tema le rebota como búmeran por las condiciones en las que dejó la entidad. A detalle, el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Sonora cerró el 2023 con mil 386 homicidios.

Las mencionadas unidades han funcionado para que los ciudadanos se sientan más seguros, pues se redujo el tiempo de respuesta de 40 a 10 minutos, logrando que Hermosillo sea el municipio más seguro de Sonora. Desde que se adquirieron los vehículos electricos, mejoró en 14 por ciento la percepción de seguridad de los hermosillenses, además de que se logró un ahorro significativo en combustible y servicios de mantenimiento.