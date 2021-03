Alma Humana | Duelo migrante

El Duelo es la pérdida de una relación afectiva, pérdida de un trabajo, cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja y hasta la muerte de un ser querido…

Los siete duelos del migrante son; duelo por la familia y amigos, duelo por la pérdida del grupo étnico, duelo por la pérdida de la lengua o idioma, duelo por la separación de la cultura, la pérdida de los paisajes, la tierra, duelo de la pérdida de status y duelo por los riesgos físicos.

Según el comité de atención al migrante (CAM), las causas más comunes de la emigración es la pobreza y la miseria, el desempleo, los conflictos armados, el problema agrario y ecológico, la marginación, humillación y discriminación, el racismo, los bajos salarios y desplazamientos territoriales interétnicos





Los desórdenes mentales asociados a la migración es la depresión y ansiedad, las fobias, la somatización, síndromes dolorosos crónicos, el abuso de drogas, la violencia familiar, negligencia con los niños y desordenes de conducta en niños y adolescentes.

El duelo atraviesa las faldas del río Suchiate. Se expande en sus corazones, sus familias y compañeros de camino en el largo andar. Pocos son los resilientes que no se hunden en la depresión, pero, la mayoría, se acobija en el alcohol y drogas. El proceso es largo para unos, corto para otros, ya que los factores psicosociales son múltiples. La crianza que tuvieron en su niñez, la cual, sufren abuso sexual, abuso físico y psicológico. No hay una cifra exacta, pero es evidente ver en las calles, bares y antros, tratando de sobrellevar el día a día. Entre sus paisanos y congéneres se sienten aliviados al compartir su cultura, pero no es suficiente. Ha habido casos de suicidio, pero las autoridades diagnostican exceso de drogas o alcohol, sin ver de fondo que cada migrante sufre un trastorno depresivo mayor, trastorno de angustia y ansiedad, hasta desarrollar un trastorno bipolar o esquizofrenia y, esta última, te desconecta en tiempo, espacio y persona. ¿Piensas que así podrá llegar a su destino? ¿Crees que existe un acompañamiento o seguimiento en nuestra frontera sur? Estimado lector, cada ser humano digiere, asimila y supera los duelos de la vida de diferente forma, y el éxito es mantener un equilibrio Bio-Psico-Social





Directora de Fundación Chiapaneca para mujeres A.C. (CHIMUMI)

