El Espectador / Si tienes hijos pequeños terminas en el McDonald´s

Habla de estrategias, de marketing político, de conexión con los votantes. Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, dice que sin duda ir a las universidades fue muy importante en estos días de campaña, y su pegajosa canción, no puede restarle crédito por el fenómeno que es. Pero combinada con algo, los niños.

Dice que organizaciones civiles le comentan que los niños consideran que es el único candidato que habla de ellos. “De hecho ya ves que hacen análisis en los debates de cuál es la palabra que más utilizó un candidato. Corrupta. Mentirosa. Prianista… no sé. A veces son descalificativos de las candidatas. Conmigo son niñas y niños. Y creo que eso ha ayudado mucho”.

Máynez me pregunta si tengo hijos. Y piensa en voz alta: “Yo me acuerdo que alguien un día me explicó, en términos de mercadotecnia, y lo entendí. Y es un tema que siempre me ha nacido y siempre he creído en él. Porque además creo que es en donde se desarrolla. Me dice, a ver, si tú quieres ir, no sé, a un lugar de empanadas, o a un lugar que quieres conocer, libanés, o uruguayo que te recomiendan, y los niños quieren ir a las hamburguesas porque tienen jueguitos, ¿a dónde terminas yendo? Terminas yendo a las hamburguesas que tienen jueguitos. Que es lo que entendió muy bien, lamentablemente porque no deja de ser comida chatarra y no deja de tener prácticas de explotación, McDonald´s. Así es como le pegaron, con los niños, con la cajita feliz. Con los jueguitos. Creo que el pensar en los niños y las niñas nos ha redituado, porque los subestiman. Dicen que no votan. No, pero pues tienen una energía que contagia, una mística. Y sí, son capaces de concientizar a sus padres, creo”.

Los niños son importantes en su campaña. Las universidades. Y las propuestas, las ideas. Cuenta que son un equipo de jóvenes en la parte interna. La estratega es Bárbara Gómez, una joven que conoció hace más de una década en Guadalajara. El equipo de comunicación es un conjunto de gente con la que lleva trabajando muchos años. Incluye a Mister Machine, de Jalisco, un grupo de animadores y creadores que conoció hace 11 años. Los conoció cuando era candidato a presidente municipal por Guadalupe, Zacatecas. Todos vinculados a una consultora que se llama Euzen. “Normalmente ese mundo del marketing político está lleno de estafadores y extranjeros. Para los consultores argentinos y españoles, México es Disneylandia, porque les pagan un dineral por no hacer nada”. Máynez dice que los de Euzen son mexicanos, estudiantes en su mayoría de la Universidad de Guadalajara, pero que se han diversificado, son un movimiento, y se han renovado generacionalmente. Es gente además que tiene una característica, no solamente es marketing, gente que le haga campañas al PRI, o al PAN, sino que tienen una mentalidad social demócrata, progresista, de izquierda, es decir, trabajan solamente con las agendas con las que ellos congenian y creen.

Le recordamos que lo vimos bailando la canción de Máynez en un programa popular de Monterrey, se veía enfadado, mal. Las animadoras estaban muy contentas, mientras que él no se veía alegre. ¿Qué cosas no está dispuesto a hacer por política el candidato?, le preguntamos ante este episodio que rayaba en el ridículo. No aceptar financiamiento extraño, romper la ley, traicionar mis principios, someterme a los grupos de interés… responde de inmediato. Y justifica: “Ese día estaba enfermísimo, estaba molido, tuve varias semanas muy, muy enfermo, apenas ai voy recuperándome, yo creo que me dio influenza, una cosa así”. Pero sí quería bailar.