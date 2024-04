Tras Bambalinas / ¡Cacahoatán, un polvorín político!

Allá por la Villa de las Hortensias, Cacahoatán, se está poniendo al rojo vivo el escenario político.

Para nadie es un secreto que el rival fuerte a vencer es Rafael Inchong, quien volverá a aparecer en las encuestas para repetir 3 años más. El famosísimo y popular “Tigre”, sigue firme con la bandera del Partido del Trabajo (PT), afiliando en este momento en toda la geografía local y que en breve se dará a conocer su planilla oficial, incluso su candidatura.





Por ahora camina como coordinador de afiliación, sin embargo, también esto lo aventaja en las preferencias electorales debido a que en la reciente encuesta se posiciona como el más popular y a quién la población elegiría para su alcalde.





A la par de estos ejercicios demoscópicos también aparece Juan Carlos Barrios en un segundo lugar, pese a que abanderará al partido Redes Sociales Progresistas (RSP), trae muestras de afecto de la población.





Juan Carlos es un tipo sano, humilde y maduro, se le ha visto caminar pie a tierra sin tanto protagonismo, pero lo que mejor habla de su persona, es que no se detiene a criticar, mucho menos a calumniar a sus adversarios políticos, es más dice “El Rey de las Carnes Asadas”, que no tiene adversarios ni enemigos de la política, porque lo único que se busca es abonar al trabajo del segundo piso de la Cuarta Transformación en Cacahoatán. “Con agresiones, actos vandálicos y demás actitudes negativas no se puede avanzar”, afirma.





En tercer lugar, aparecer Víctor Pérez Saldaña y por último Eric Raúl Zarate, estos dos traen en su equipo a pandilleros y se están dando con todo. Ya prendieron la lumbre en Cacahoatán y las autoridades deben poner especial atención para evitar que los conflictos electorales trasciendan.





Víctor Pérez, que no ha emitido ninguna postura, fue el primero en recibir las amenazas a través de la quema de sus lonas que colocó en lugares estratégicos en el municipio de Cacahoatán; posterior a ello el pasado fin de semana previo a la Semana Santa, quien mandó a tapizar de lonas de Morena fue Eric Zarate, sin embargo, también se las vandalizaron y empezó la lloradera.





En el equipo de Eric Zarate existen personajes plenamente identificados a quienes les gusta realizar este tipo de actos de pandillerismo, en elecciones anteriores hay antecedentes de daños a vehículos del transporte público, quema de propaganda incluso han golpeado a personas con afinidad a otro candidato.





La Fiscalía General del Estado, así como la propia Fiscalía General de la República deberán poner mucha vigilancia a estos temas. En este municipio ya se prendió el fuego y de no atenderse de inmediato se saldrá de control. Que quede muy claro, no solo se trata de que manden a llamar a los actores políticos a la Secretaría General de Gobierno para que firmen un pacto de civilidad, al final eso no sirve de nada. La violencia que se inicia difícilmente se podrá detener.





Se deben investigar a fondo estos hechos y de ser posible que se sancione, en Cacahoatán la población ya está cansada que en cada proceso electoral resurjan grupos de choque como si fueran autodefensas, que incluso también portan armas de fuego, pero lo peor es que atenten en primera contra su propia propaganda para hacerse sentir las víctimas.





A todo ello quién alzó la voz de inmediato ha sido el alcalde interino de Cacahoatán, Anán López, quien llamó a la civilidad política y se deslinda de los hechos vandálicos en donde tratan de inmiscuirlo.





"Soy y seré siempre respetuoso e imparcial, más allá de representar una autoridad, mi formación me exige evitar caer en actos deshonestos y violentos que provocan desestabilización", aseveró categóricamente.





Se dijo promotor desde su trinchera, del llamado “piso parejo” como se dice en estos procesos electorales, no es sano señalar y culpar de manera presuntuosa o por inercia. La política debe ser de diálogo, de respeto, pero sobre todo de civilidad.





REFLECTORES

Un llamado a la delegada del IMSS Chiapas, María Luisa Rodea Pimentel, para que se ponga a trabajar y deje su altanería, por un lado. Hace tiempo visitó en horario nocturno el hospital “Nueva Frontera”, de ahí no se ha vuelto a parar por el lugar y no sabe lo que está pasando.





Hay mucho zancudo al interior, incluso en el área de urgencias pediátricas. Mientras el personal médico y de enfermería también corren riesgo de ser picados y contagiarse de Dengue, a la delegada simplemente le vale.





Seguiremos en la próxima hablando de los problemas y desvíos, con pruebas fehacientes del cochinero que mantiene Rodea Pimentel a quién desde la dirección general del IMSS la protege una dama de apellido Obrador. Nos leemos en la próxima…





