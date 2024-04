Tras Bambalinas / ¡Campañas políticas entre violencia!

Hace unos días en este mismo espacio hablé sobre la situación de violencia política que ya se estaba presentando en algunos municipios de esta frontera sur, el tema fue por la quema de propaganda política, entre los morenos y verdes allá en Cacahoatán. A la par de estos escenarios también hay una situación que se vive en la región de la Sierra Mariscal en donde existe una campaña silenciosa, esto porque hay una violencia excesiva generada por la disputa de la zona a cargo del crimen organizado, ahí el tema de los desplazados es una realidad palpable de la que ningún actor político, alcalde, diputado local, federal o senador en funciones ha emitido posicionamiento alguno o ha intentado hacer algo.

Dicen que allá no hay ruido electoral, pese a que ya se designaron a los candidatos, estos simplemente en el caso del partido en turno “guindas”, tendrán que esperar los arrastres, así como el trabajo que hacen los coordinadores de los programas sociales existentes, es decir la coacción al voto, como lo que bien se hacía cuando gobernó el PRI o el PAN. Es decir, no harán campaña política porque el miedo no anda en burro. Y para muestra un botón, el Diputado Federal por el Distrito 13 con cabecera en Huehuetán y que su bastión preponderante es parte de la Sierra Mariscal, Luis Armando Melgar (LAM), no hará campaña porque le tiemblan las canías del miedo, quiere ser Senador de la república por el Partido Verde Ecologista de México, este organismo político agonizante en Chiapas que ha puesto puro candidato desconocido y perdedor a los demás puestos de elección en la entidad.

Luis Armando Melgar Bravo ha sido criticado por desatender su distrito durante su gestión como Diputado Federal, desde el Congreso de la Unión jamás mostró preocupación por alzar la voz o propiciar un punto de acuerdo para exigir mayor seguridad a la Sierra Mariscal, en donde el tema de los desplazados es preocupante pero que sigue siendo un misterio sin resolverse.

El voto de castigo para LAM es una realidad y pese a que está desesperado por no levantar las preferencias electorales sabe perfectamente que no puede hacer gran cosa, lo único contratar a un número importante de influencers, así como hacer campaña negra, golpeteando y denostando a sus demás contrincantes políticos. Es decir, también es promotor de una guerra sucia política y con ello abonar más a la violencia.

A Luis Armando Melgar Bravo le han reclamado en sus visitas a algunos municipios de la región, que no haya hecho algo como Diputado Federal y titular de la Comisión de Hacienda. Estuvo donde había paga y no se preocupó por ejemplo de reactivar el proyecto carretero del Kilómetro 10 en Tuxtla Chico hacia la frontera con Talismán.

En el pecado llevará la pertinencia, sus baños de pueblo en San Cristóbal de las Casas, mercados públicos de Tapachula y otros municipios de la entidad, de nada le van a servir, incluso aunque intente colgarse de la imagen de su señor padre, personaje popular y muy querido en el Soconusco.





REFLECTORES





El único candidato al Senado de la República que dice va llegar a hacer campaña a la sierra Mariscal es Willy Ochoa Gallegos abanderado de la Alianza Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), quien se reunió con el Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas, y a quienes manifestó que el gobierno federal no le ha cumplido con el protocolo de seguridad que ha prometido, en virtud a los atentados que ha sufrido hacia su persona y equipo de trabajo.

“Yo sí iré a la Sierra Mariscal, a propiciar escenarios de paz y no de guerra sucia, tengo miedo de lo que me pueda pasar, me acompaña la bendición de mi madre y la fe en Dios. No voy a detener este caminar porque hoy el único que habla de la reconciliación y paz soy yo”, aseveró Willy Ochoa. Nos leemos en la próxima…

Contacto: checha.informa@gmail.com