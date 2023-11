Tras Bambalinas | ¡En Morena aumentan los pataleos y berrinches!

Esta semana será la decisiva para que se lleven a cabo los acuerdos o “amarres”, y con ello nadie en lo absoluto, se salga desairado en busca de otro partido político, pues es lo que se espera y se ha vislumbrado.

De acuerdo con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado será el próximo 10 de este mes cuándo se den a conocer los resultados oficiales de las encuestas, para saber quiénes serán los próximos coordinadores estatales de los comités de la 4T, es decir los candidatos a gobernadores.

En el caso de Chiapas todo se ha reducido a cuatro personajes políticos, dos hombres y dos mujeres, Sasil de León, Rosi Urbina, Pepe Cruz y Eduardo Ramírez. De aquí saldrá uno para encabezar el proyecto de continuidad a la gubernatura.

Sin embargo, los seguidores de cada uno de ellos han perdido la cordura en redes sociales y grupos de WhatsApp, se están dando con todo, incluso sienten que no se verán favorecidos en las encuestas y dicen que podrían irse a otro instituto político para competir, es decir aparecerán en la boleta electoral, aunque solo sea para perder, su berrinche y ambición los orillará a eso.

La dirigente estatal de Morena en el caso de Chiapas a cargo de Carlos Molina, este personaje que solo ha sido visto “turisteando”, apoyando a sus incondicionales para que hagan eventos de formación de comités en municipios, podría entregar malas cuentas, pues aunque muchos dicen que se volverá a repetir la efervescencia del 6 de 6 cuándo le tocó ganar y arrasar a AMLO, otros refieren que no sucederá lo mismo.

Existen varios municipios de la geografía chiapaneca que son encabezados por Morena, en donde se les ha quedado a deber mucho a sus pobladores, desde la seguridad hasta el tema de obras sociales trascendentales, pues muchos creen que hacer calles es resolver los problemas de pobreza, salud, seguridad, educación entre otros rubros.

Ahora bien, en el caso de los partidos políticos satélites como el caso de Mover a Chiapas y Chiapas Unido, no tienen un rumbo definido, aunque pareciera que se está trabajando en la búsqueda de los mejores cuadros, lo cierto es que se la han pasado reciclando gente, es decir, abriendo puertas a gente perdedora que ya no es bien vista en sus comunidades.

Llama la atención lo que pasa en Tuzantán, allá donde su alcalde únicamente ha demostrado incapacidad e ineptitud para gobernar. La gente se inconformó porque no tienen agua y a él se le hizo fácil decir que publicó en sus redes sociales que había problemas con el suministro y se estaba trabajando, que la molestia pareciera ser orquestada por los enemigos del progreso de su municipio.

¡Señor presidente!

No toda la gente está pendiente de las redes sociales, o bien no todos tienen acceso, más en su municipio en donde se presentan fallas de energía eléctrica y de señal de telefonía, su obligación es buscar los mecanismos para informar a su pueblo de los problemas en relación con el agua potable. Usted quizá no sufra porque tiene una mansión con cisterna con capacidad de almacenamiento hasta para unos 20 días, o bien quizá porque no se baña no sufre lo que padece el resto de la gente de Tuzantán.

