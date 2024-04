Tras Bambalinas / ¡Inician campañas locales, Morena va por el 6 de 6!

Los que han dejado muy claro la fortaleza al interior de Morena en Tapachula, han sido los candidatos a diputación federal por el distrito 12, Rosi Urbina; Freddy Escobar por el 19 local y Yamil Melgar Bravo quien buscará ser el alcalde de la Perla del Soconusco. Obviamente con la promoción del 6 de 6 los actores en mención aventajan en las preferencias, sin embargo, saben que no deben confiarse y por ello redoblarán esfuerzos en el trabajo territorial de promoción al voto.

Previo a los arranques de campaña en el proceso local, sostuvieron un encuentro en el que no solo demostraron estar unidos y que juntos lograrán el 6 de 6, sino que son acuerpados por el músculo mayor que representan los líderes del transporte encabezados por Abraham Téllez, Emilio Orduña, Noé Pinto, Abenamar Rosales, entre otros sectores importantes.

Si quedaba alguna duda o se rumoraba que había descontento y que cada uno caminaría por su cuenta en la búsqueda del voto, esto ha quedado desechado totalmente. El efecto mercurio una vez más queda demostrado o bien, todas las piezas importantes que juntan el rompecabezas político se unen para lograr este gran proyecto de continuidad en el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Por cierto, en esta importante reunión previa a las actividades también estuvo presente don Jesús Domínguez, un personaje reconocido por su nobleza, cercanía con las causas justas, pero sobre todo incansable promotor de la unidad en Morena, por cierto, será pieza clave en el congreso local en la próxima legislatura.

Donde también se ha dado muestra de civilidad, madurez y unidad política es en Huixtla, todos los actores, apoyarán a la Profe. “Gina”, esposa del finado Carlos Eduardo Salazar Gam, quien será la que encargada de contender y ganar la alcaldía en la Ciudad de la Piedra a través de Morena.

Mismo escenario pinta para Suchiate en donde Sergio Peralta Hernández va muy pero muy arriba en las encuestas reales de sus adversarios políticos. No hay que perderlos de vista, pero sobretodo amigo lector, no se olvide de éstos pronósticos adelantados, apegados a la numerología real y no basados en sueños guajiros.

Reflectores





Como ya lo he adelantado, el tema de la violencia política que se tiene presente en algunos municipios, es importante que desde la Secretaría General de Gobierno se haga un llamado a los actores políticos, especialmente en los municipios donde se ha empezado a quemar propaganda como parte de la guerra sucia, para que firmen un pacto de civilidad, pero sobre todo dejen de inventar escenarios que ponen en riesgo a terceras personas.

Y en este tenor, hago referencias a aquellos lugares en donde ya se han empezado a inventar escenarios de riesgo, atentados o supuestos ataques armados. Es lamentable que algunos personajes en los municipios fronterizos con Guatemala recurran a éstas actividades como último recurso para llamar la atención o intentar hacerse víctimas para ganar votos de la población.

Así no se gana una campaña política, jueguen limpio señores y señoras, no pongan en riesgo la vida de terceras personas de sus municipios. Si aman tanto a sus pueblos como pregonan, hagan las cosas bien.

