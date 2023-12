Tras Bambalinas | ¡La alianza entre Morena-PT-PVEM por ahora solo para gubernatura!

El proceso electoral del 2024 ya está definido, “planchado”, en el caso de Chiapas ya se sabe que Eduardo Ramírez “Jaguar Negro”, será el próximo gobernador. Y para la presidencia de la república marcará historia en la vida política de México Claudia Sheinbaum Pardo.

La gran alianza entre Morena-PT y PVEM está definida para la presidencia de la república y gubernatura en el caso de Chiapas, no así para la Senaduría e incluso están en el análisis las diputaciones federales, cada vez es más fuerte el rumor que irán solitos.

Los verdes van a mandar a sus mejores cartas porque no quieren perder nada e incluso suena fuerte el nombre de “Manuelita”, para ir en fórmula para el senado de la república.

Este proceso se pondrá mejor después de enero, cuándo ya haya definiciones de quienes tendrán las candidaturas a senadores y diputados federales.

En el caso de las alcaldías y diputaciones locales, se ha ventilado que quienes no logren su objetivo tendrán que disciplinarse, en otros casos se conformarán con un premio de consolación.

En Tapachula fueron pocos los que se inscribieron para aspirar a una curul local, sin embargo, son pocas caras las que convencen como el caso del joven político Blas Zamora que ya levantó la mano y ha empezado a promover la continuidad de la 4T.

Para la alcaldía en el caso de Morena, dicen que el equipo “berrinches”, ya tiene armado un plan para iniciar movilizaciones el próximo año y con ello enviar mensaje a la dirigencia nacional y estatal para que no metan las manos, que se respeten las encuestas y que no haya imposición porque dicen no van a permitir.

Y es que el mismo Mario Delgado Dirigente Nacional de Morena, ha dejado claro que la alianza que existe es parcial, es decir, no es total, la alianza total tendría que ir en los 300 distritos. Sin embargo, los partidos políticos, sus aliados, el PT y el Verde, si irán solos en algunos distritos, pues toda la votación es para ellos.

“Entonces, ¿en dónde no vamos en alianza?, donde no lo necesitamos. Por ejemplo, Tabasco, por ejemplo, en Chiapas, algunos distritos de Oaxaca, otros de Baja California, es decir, donde nuestro movimiento está muy fuerte, ahí no vamos en coalición porque no está en riesgo que podamos ganar esa posición y eso permite a los otros partidos elevar su votación”, expresó en una entrevista realizada a finales de noviembre.

Los alcaldes que buscarán la reelección en la región están conscientes que van a esperar la instrucción final, pero además que si no son favorecidos en las encuestas simplemente regresarán a terminar su gestión y levantarle la mano de manera civilizada a quién vaya en el proyecto, especialmente de Morena.

En el caso de Unión Juárez donde gobierna Morena a través de Isaías Verdugo buscará la continuidad; en Cacahoatán Rafael Inchong también hará lo mismo y en Tuxtla Chico Julio Gamboa está en el ánimo porque su trabajo lo respalda, sin embargo, será respetuoso de lo que digan desde muy arriba.

