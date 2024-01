Tras Bambalinas | ¡Vuelve el Toro!

No andaba muerto, ni de parranda, andaba trabajando en su notaría, respetuoso de los gobernantes en turno, sin embargo, era inevitable saltar a la palestra para recordar la amistad y el quehacer político que sin lugar a duda promete grandes hazañas.

Me refiero a Neftalí del Toro Guzmán ex alcalde de Tapachula ex diputado local, quien por cierto tuvo a bien representar la junta de coordinación política en el congreso chiapaneco. Tras su salida de la alcaldía huacalera, se dedicó por tiempo completo a su notaría, a atender a sus hijos que han crecido demasiado, a sus pasatiempos como el basquetbol y a la colección de monedas, pero lo más importante, se alejó por completo de los reflectores políticos, por respeto a las autoridades en turno. En comparación con otros, “El Toro” jamás quiso en este tiempo debatir, señalar o criticar los diversos tópicos que aquejan socialmente a la entidad o bien la propia aldea.

Lo anterior habla de la madurez política, misma que por muchos había sido visto como la o estocada final del imponente “El Toro”, sin embargo, querido lector es importante remarcar que en política no hay nada escrito mucho menos “muertos”, en este andar.

La fotografía que comprueba lo anterior fue subida por el propio “Toro”, en su cuenta de Facebook con el siguiente mensaje: “Como ha sido mi pensar y basado en mi ideología del valor de la amistad, me dio mucho gusto reencontrarme con mi amigo ERA, compartir recuerdos y experiencias, dándome cuenta que sigue intacta nuestra filosofía y el deseo de servir como cuando éramos universitarios en puebla en los 90'. Entendiendo que quienes tenemos vocación de servicio a la ciudadanía, siempre la mejor alianza será a quienes nos debemos, el pueblo Eduardo Ramírez”.

REFLECTORES

El Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que preside Valeria Santiago Barrientos; el delegado nacional del PVEM, el diputado federal, Roberto Rubio Montejo, así como el coordinador nacional electoral, diputado federal, Jorge Luis Llaven Abarca, cerraron filas con el empresario César Amín González Orantes, para encabezar oficial y próximamente la candidatura a la presidencia municipal por Tapachula.

En una reunión de evaluación entre militantes y simpatizantes en víspera al próximo proceso electoral, el cónclave ambientalista consideró a César Amín González Orantes, la mejor opción de Tapachula y la más competitiva para llevar al triunfo al Partido Verde que representa un gran aliado en Chiapas del senador Eduardo Ramírez Aguilar.

Será el próximo 26 de enero del año en curso, que César Amín González Orantes, concrete su registro oficial para estar listo como candidato a la presidencia municipal de Tapachula, rumbo a la próxima fiesta cívica y política.

