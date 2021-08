Andrea Torre lanza un podcast especializado en temas de maternidad

Cuando la actriz Andrea Torre se estrenó como mamá, el miedo la invadió, pero a su vez, una serie de sentimientos se apoderó de ella. Vivió tantas experiencias que ansiaba compartirlas con alguien, es por eso que creó hace cuatro años su canal digital Mamá en la Torre, con el que pretende hacer una comunidad de mamás reales, compartiendo consejos y recomendaciones que les otorguen las herramientas necesarias para desempeñar uno de los roles más importantes en la vida de una mujer.

“No existe un manual de instrucciones que te diga cómo ser mamá”, dijo Andrea Torre a Círculos cuando se le cuestionó cómo nació la idea de hacer su blog.

En su canal de YouTube, hasta en redes sociales, la comunidad de mamás han crecido notoriamente, actualmente tiene más de 200 mil seguidores, y en el contenido que publica diariamente también participan sus tres hijos, Regina, Diego y Federico.

“Es muy divertido, ya hasta ellos son los que me dicen ‘¿qué haremos hoy?’ creo que con esto también he generado una unión familiar, paso más tiempo con ellos y al mismo tiempo fomento los valores de la disciplina, el amor y el respeto”, añadió.

Para Andrea este proyecto merece llegar a más personas, es por eso que a la par de la celebración, lanza un podcast en compañía de la psicóloga y Coach de vida Denisse Meza, donde sus Torremomz -como ella les llama a sus seguidoras- , podrán encontrar pláticas amenas, consejos, anécdotas y tips de expertos, que podrán escuchar en su carro, oficina, mientras hacen ejercicio, se toman el café, desayunan, lavan la ropa o hacen la tarea con los torrekidz.

Torre explicó que entre más pase el tiempo y sus hijos crecen, surgen dudas y aprendizajes nuevos de los cuales son necesarios hablar, es por eso que en el podcast Mamá en la Torre se tocarán temas un poco más especializados y de interés social como crianza, abuso sexual, vacunas, educación, entre otros, “quiero abarcar temas ya no tanto como de mi experiencia, si no ya más especializados que no solo le interesen a las mamás, sino a las mujeres en general”, añadió.

Los episodios que ya suman cuatro, se estrenan todos los martes y están disponibles en Ivoox y Spotify.

Andrea se define como una mamá común, “me canso, lloro, me divierto con mis hijos, me rio, trabajo, pero soy una mamá feliz y muy divertida”, dijo.

“Las mamás del 2021 creo así somos, poderosas, emprendedoras, trabajadoras y seguras de nosotras mismas”, concluyó.