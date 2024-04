Resolver los problemas con acciones, es el compromiso de Olga Luz Espinosa Morales

Resolver los problemas sociales con acciones, es el compromiso de la Coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, afirma la candidata a la gubernatura del estado, Olga Luz Espinosa Morales, que precisa, junto con la candidata presidencial Xochilt Gálvez Ruiz, somos mujeres que venimos de abajo y conocemos las carencias por las que viven muchas familias de México y de Chiapas.

La candidata a la gubernatura del estado por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, insiste que México y Chiapas requieren de la participación de la sociedad en las elecciones del 2 de junio próximo.

Olga Luz Espinosa encabezó la entrega de constancias de registro de candidaturas y revisión de estructuras electorales del PRD en la capital del estado, a quienes les pidió entrega en el trabajo a partir de este 30 de abril cuando inician las campañas políticas para la sucesión de los ayuntamientos y diputaciones locales.

Tras el segundo debate entre aspirantes residenciales, Espinosa Morales, insiste que la solución de los problemas de la nación y de la entidad no son con promesas incumplidas, sino con acciones contundentes, por ello, la sociedad debe decidir bien.

"Mi corazón es amarillo, ni casa es amarilla y no conozco otra historia, ni otro momento más que el PRD, entonces yo tengo un compromiso muy grande con el Partido de la Revolución Democrática porque es el partido que nos da la oportunidad a los que no tenemos familia política, es el partido que atiende las causas más justas, es el partido que siempre está a la izquierda, la única y verdadera izquierda de México se llama PRD, les cuadre o no les cuadre".

Olga Luz Espinosa Morales es diputada federal con licencia por el Partido de la Revolución Democrática, originaria de Tuxtla Gutiérrez, y destaca que dentro de su agenda está como prioridad la cercanía con las y los chiapanecos, con gran prioridad los que viven en situación de mayor vulnerabilidad económica y social.

Hace un llamado a nombre de los tres partidos políticos que la sociedad no se abstenga, que participe en las elecciones del 2 de junio, que decida y se sume en la construcción de la democracia en el país y en la entidad, juntos vamos a sacar adelante al estado.