La sección VII del SNTE instala paro indefinido en plaza central de Tuxtla Gutiérrez

El magisterio de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación instaló plantón indefinido en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez a las 12:40 horas de este miércoles 15 de mayo, a la vez, instalada asamblea estatal permanente para definir la agenda a desarrollar, declaró el secretario general Isael González Vázquez.

Venimos con todas las ganas y el ánimo de de decirle al gobierno "o resuelven o el paro sigue", depende de ellos, no de nosotros compañeros, depende del gobierno la temporalidad del paro indefinido, "duro compañeros, hasta la victoria CNTE", insistió en el zócalo de Tuxtla Gutiérrez

Los docentes dieron a conocer los distintos problemas que se presentan en las instituciones en las cuales ejerce cada uno / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Aclaró en el inicio del plantón indefinido que la decisión no es de la cúpula, sino de las bases y estamos exigiendo un trato justo a nuestras comunidades compañeras y compañeros jubilados, que el pago de su pensión sea justo en salarios mínimos y no en Unidad de Medida y Actualización.

También reclamarla solución de las plazas omitidas, no se trata de pedir más presupuestos, estás plazas tienen presupuestos y se necesita mayor presupuesto para la educación, en Chiapas hace falta crear más de cinco mil plazas, tan solo en educación indígena hacen falta tres mil, para estar en condiciones de generar la atención que demandan las comunidades rurales marginadas, explicó Isael González.

En la plaza central donde ya se han instalado lonas y carpas, dijo que se necesita más infraestructura educativa, y en ese sentido, informar a la padres de familia que estamos recibiendo la educación pública en condiciones de desigualdad, por ello estamos exigiendo uniformes gratuitos para todos los alumnos de las escuelas públicas del estado de Chiapas, reiteró.

El dirigente sindical abundó que es justo y necesario aumentar las becas para que los alumnos y alumnas puedan continuar sus estudios, justicia para los compañeros que han sido asesinados en el país por luchar en contra de la reforma educativa, lamentablemente no ha habido respuestas, hace un año en Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez se entregó un pliego petitorio y jamás se instaló la mesa para atender nuestras demandas, hoy vamos a exigir que reciban nuevamente nuestras demandas y aquí vamos a estar en paro indefinido hasta que se resuelvan no en discurso sino de manera concreta.

Alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá demandaron la suspensión de las averiguaciones previas en contra de 91 de sus compañeros detenidos en el 2021, y temen que en cualquier momento puedan ser detenidos y llevados a prisión como en aquel año cuando fueron trasladados a la penitenciaría El Ámate, tras participar en actos de protesta en Tuxtla Gutiérrez.

El representante del Sindicato del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Fernando Serrano Monroy, dijo que en esa institución no se han resuelto las demandas de las y los trabajadores, han empeorado, se siguen violando sus derechos y el Contrato Colectivo de Trabajo, en cambio se beneficia a amigos del director general Jorge Luis Escandón Hernández, que no ha pagado la medida de bienestar al personal administrativos para homologar el salario a 16 mil pesos el salario mensual, tampoco se ha el aumento directo al salario y prestaciones, además de que se niega la basificación de quienes, la reducción de las horas de clases para los trabajadores, por lo que no descartamos el pago de los planteles por la incapacidad para dar respuestas.

