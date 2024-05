Paro indefinido surge por falta de respuesta del gobierno de AMLO: SNTE

El paro de labores de manera indefinida que inicia el magisterio este 15 de mayo en Chiapas y en el país es resultado de la falta de respuestas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en este sexenio que está a punto de concluir no género las soluciones, por ello, por consulta se ha decidido estallar el paro y nos instalamos en asamblea estatal para definir las acciones de los días posteriores, informó en conferencia de prensa el secretario general de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Isabel González Vázquez.

Nuestras demandas añejas están ahí sin resolverse como es el incremento salarial, la reforma a la ley del ISSSTE debe ser abrogada, nos quitó la posibilidad de jubilación las mujeres a los 28 años de servicios y los hombres a los 30 años, nos eliminó la posibilidad de tener una pensión solidaria un derecho que se ganó por ofrendar vidas, también se eliminó la bilateralidad con la reforma laboral y educativa en el 2013.

Comentan que este gobierno tampoco ha abrogado la mal llamada reforma educativa, comentan los maestros / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Este gobierno tampoco ha abrogado la mal llamada reforma educativa, de la nueva mal llamada reforma educativa, no estamos peleando por situaciones superficiales, necesitamos que regresen el papel que les corresponde al sindicato en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, no estamos pidiendo plazas para que el sindicato las asigne, estamos pidiendo que se cuiden los procesos y que se participe en un la comisión mixta como lo hacíamos y aunque les moleste al gobierno federal y estatal, en tanto no veamos una ley donde regrese la bilateralidad por supuesto que la lucha nunca a cesar, enfatizó.

Nuestra demanda es también resarcir los daños de esa reforma educativa, las plazas omitidas que genera un sufrimiento para muchos compañeros, plazas canceladas en Chiapas deben reactivarse, además hace falta crear más de cinco mil plazas en Chiapas solo tres mil de ellas en el sistema de educación indígena, a los maestros interinos se les paga a la quincena 3 mil 200 pesos sin derecho al ISSSTE, además, siempre les pagan al año y hoy hay un adeudo de esa miserable cantidad, Reiteró Isabel González.

Demandó a nombre del magisterio el funcionamiento de la Caja de Ahorro y el Fondo de Ahorro y Beneficio Social creados en el año de 1999, los préstamos que sean recuperados vía nómina, no estamos al gobierno inyección de recursos, le estamos demandando únicamente la funcionalidad tal como se originó con aportación de los trabajadores, no hay recursos del gobierno del estado, por lo tanto, no es un asunto de presupuesto sino de voluntad política para buscar justicia a los trabajadores.

Muchos temas no requieren presupuesto solo voluntad política, por eso iniciamos está lucha por las demandas que se tiene en cada nivel, los servicios de salud del ISSSTE están en precarias situación y los trabajadores en una situación muy difícil de acceder a los servicios, las ambulancias son un servicio particular que suspenden los traslados de pacientes, existe desabasto de medicamentos x insuficiencia de equipos y de personal y los descuentos a los cheques de los maestros no se justifica, por eso exigimos que nos regresen lo que nos corresponde, mejor infraestructura, uniforme gratuito para alumnos de todo el estado, recalcó.

Participan 55 mil trabajadores activos y 22 mil pensionados y jubilados, aunque persiste la amenaza de la Secretaria de Educación en el sentido de que si se van al plantón va a haber un cese, y les decimos que no hay problemas, que lo intente y se va a tomar con un movimiento muy fuerte, durante el plantón conoceremos las cifras precisas de los participantes, añadió.

Del porcentaje aumentado al salario anunciado por Andrés Manuel López Obrador no se justifica, no hay capacidad de compra, los precios de los productos, bienes y servicios son muy altos y no hay calidad de vida, hay un menú de actividades que hemos desarrollado en otras movilizaciones pero quienes definen lo que sigue a diario es la asamblea permanente, y rechazó que haya una afectación al alumnado debido a que se platicó con padres de familia para que no haya perdida de contenidos lo que se gana es la continuidad de la educación pública, apuntó.

