Seguridad, justicia y paz, el clamor de los chiapanecos: Olga Luz Espinosa

Seguridad, justicia y paz, es el calor de las y los chiapanecos, esa es la principal exigencia, es lo que plantea la gente, durante los recorridos de la campaña política para las elecciones del 2 de junio, sostuvo Olga Luz Espinosa Morales, candidata a la gubernatura del estado de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas.

En entrevista en el evento político de entrega de constancias a candidatos a miembros de ayuntamientos y diputaciones locales, la candidata a la gubernatura del estado añadió que es urgente recuperar la gobernabilidad en el estado, y debe ser una prioridad para todos los candidatos a todos los puestos de elección.

Pero también debe ser una prioridad para el gobierno del estado, al día de hoy parece que la paz se quedó solamente en una promesa del 2018 y la seguridad lamentablemente cada vez la perdemos más los chiapanecos, casi ocho de cada diez chiapanecos piensa que vive en un estado inseguro, enfatizó.

Espinosa Morales sostuvo que la estrategia de seguridad federal y estatal ha fallado, significa que las y los chiapanecos no nos sentimos seguros, significa que hemos visto como nuestro municipio de Tuxtla Gutiérrez se ha tornado de un municipio seguro a un municipio inseguro.

Informa que desde el 2018 ha venido perdiendo seguridad el estado, porque la estrategia de seguridad nacional y estatal ha fallado, es una política fallida, resultado de haber eliminado algunos programas como el Fideicomiso para el Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg), también quitaron el Fideicomiso para el Financiamiento a la Seguridad de los Municipios (Subsemun), lo que significa que no les importa la seguridad.

Trataron de cambiar las estrategias de la seguridad pero no les funcionó, y lo dicen los 180 mil homicidios en el país, en este sexenio, hay 14 feminicidios al día, la Ciudad de México se ha dado cuenta de un feminicida serial para contradecir al gobierno de esa ciudad de que cada caso se esclarece, las cifras las esconden y las ocultan, la percepción de la inseguridad es más la que se vine en este sexenio que en el sexenio anterior, reiteró Espinosa Morales.

Lo que ha pasado es que no les interesa la seguridad, los cuerpos políticos no están bien preparados, aquí en el estado de Chiapas un policía no gana más de 10 mil pesos mensuales, lo que significa que no les interesa la seguridad, hay que cambiar la estrategia, necesitamos profesionalizar a las y los policías, policías mejores pagados, en sus tres niveles de gobierno, pero necesitamos también los perfiles de las personas que están al frente, indicó la candidata.

En este sexenio para que si al presidente se le descompusiera su camioneta el va a llamar a un fontanero, los perfiles no se consideren en los cargos en este gobierno, y la gente hoy vive con miedo, es lamentable ver el abandono que se observa en El Porvenir, no solamente en seguridad, también en infraestructura carretera, en salud, en educación, es lamentable como el gobierno los ha dejado en el abandono a esa población, indicó.

A nosotros nos exhibieron unas lonas pidiendo libertad para la Sierra y eso significa muchas cosas, significa que están en el abandono, significa que están secuestrados en sus propios municipios, significa que no han llegado las autoridades para generar condiciones de paz, de movilidad, de gobernabilidad, de salida, de educación y de todo tipo, abundó.

Espinosa Morales llegó al evento con su equipo de trabajo, saludó a militantes del PRI y en su intervención pidió caminar con firmeza y seguridad en el desarrollo de las campañas políticas para las elecciones del 2 de junio.