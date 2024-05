Por violencia armada cierran 61 Escuelas en los Altos de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez. - Alrededor de 61 escuelas localizadas en la región de los Altos de Chiapas, han interrumpido labores desde hace tres meses debido a la ola de violencia generada por grupos armados que se disputan el territorio, aseguró Walter Rodríguez integrante de la Coordinadora Regional de Chenalhó, perteneciente Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección VII.

En entrevista recalcó que los municipios afectados son Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó y Pantelhó, donde decenas de maestros han quedado atrapados en el fuego cruzado e incluso hasta las autoridades han hecho uso de las fuerzas armadas para poder ingresar a las comunidades y rescatar a los docentes.

"Muchas escuelas están cerradas ahorita, La violencia tiene como tres meses que se puso más fuerte en la región, pero el problema viene desde la masacre de Acteal en 1997, el problema social, desde ahí se fue generando más violencia en la zona", puntualizó el docente.

El docente abundó que la situación en la región es complicada, debido a que tanto la población civil como los trabajadores de la educación además de padecer la violencia de los grupos armadas, también enfrentan problemas como la falta de electricidad, el hostigamiento y la falta de infraestructura de comunicación.

Policiaca Creciente violencia en Chicomuselo en las últimas horas

Así también puntualizó qué sí bien la violencia ha sido una constante en los años recientes, es en los últimos meses donde se ha incrementado. “Tan solo el pasado el lunes se registró un enfrentamiento entre civiles armados el cual dejó como saldo un muerto y tres heridos. En el mes de febrero se registró también un enfrentamiento el cual dejó a una persona herida de bala”, enfatizó el integrante de la SNTE.

"Nosotros sabemos por sondeos de esta situación, pues esta situación no es cuestión de gremios, hay gente que no comulga con nosotros, entonces nos complica el conteo de escuelas sin clases, pero ahorita no es porque no queremos trabajar sino porque ya estamos hablando de que ponemos en riesgo nuestras vidas”, explicó Rodríguez.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), otra de las afectaciones que también ha provocado la violencia en los municipios indígenas es el desplazamiento forzado, donde en el último enfrentamiento ocurrido el 16 de abril en Pantelhó alrededor de 700 personas se vieron obligados a abandonar su historia y su patrimonio, para resguardarse entre las montañas.

Local Chiapas enfrenta ola de violencia contra las mujeres

Cabe recordar que tan solo el 18 de abril, se registró una balacera en el municipio de Pantheló después de que hombres armados y encapuchados sitiaron por casi una semana la cabecera municipal, además de que bloquearon las entradas y las salidas.

En tanto que la violencia se agudizó en 2021 cuando surgió un grupo de autodefensa denominado “El Machete” y que a su vez se registró la desaparición de 21 personas, los cuales hasta el momento se desconoce de su paradero.

En este sentido la Organización Civil "Las Abejas de Acteal", pidió a las autoridades que se realicen acciones urgentes para evitar más derramamiento de sangre por enfrentamientos entre grupos armados en la región.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️