Chiapas enfrenta ola de violencia contra las mujeres

Chiapas enfrenta una realidad sombría: la creciente ola de violencia contra las mujeres. A lo largo de los últimos años, el estado ha sido testigo de un preocupante aumento en los casos de agresiones, feminicidios y desapariciones forzadas.

Al respecto, Adriana Guillén Hernández, representante de la Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mencionó que Chiapas es el quinto estado con más denuncias por incidentes de violencia contra la mujer.

De acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (SESNSP), de enero a marzo de 2024, Chiapas recibió un total de 4,367 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, siendo la quinta entidad del país con más llamadas registradas.

A nivel local, Tuxtla Gutiérrez es la ciudad con más llamadas de emergencia por violencia familiar al 911, registrando alrededor de 3,900 mensuales, según señaló la presidenta de la Comisión Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (CEAMVLV), Adriana Guillén Hernández.

La representante de CEAMVLV enfatizó que este número ha ido disminuyendo comparado a otros años, pero sigue siendo un número alto, el cual se había disparado durante la pandemia. También señaló que estas cifras no se reflejan completamente en las denuncias formales, ya que muchas veces las víctimas deciden perdonar a sus agresores o no confían en las autoridades para denunciar.

Entre los 10 estados con más feminicidios en 2023

Durante 2023, en México se registraron 827 feminicidios de acuerdo con datos del SESNSP, cifra 12.67 por ciento menor a la registrada durante 2022, cuando fueron 947 feminicidios en el país.

En Chiapas, en el mismo período fueron un total de 34 feminicidios los registrados, siendo la octava entidad con más casos, donde el Estado de México con 86 casos ocupa el primer lugar.

Además, se registró un total de dos mil 581 homicidios dolosos de mujeres en México, siendo el Estado de Guanajuato donde también hubo mayor incidencia con 378 registros, mientras Chiapas registró un total de 27 homicidios dolosos de mujeres.

Feminicidios registrados en Chiapas durante el primer trimestre

El Estado de Chiapas acumuló al menos 46 muertes, de las cuales, 8 se trató de presuntos feminicidios, 12 presuntos homicidios dolosos y 26 homicidios culposos de mujeres, reveló la Información sobre Violencia contra las Mujeres publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con los ocho feminicidios registrados en lo que va del 2023, Chiapas se mantiene dentro de las entidades con más casos de feminicidio. En su caso, Adriana Guillén revela que en México, en promedio se asesinan a 11 mujeres al día, alertando a las autoridades por la falta de prevención al delito.

“La preocupación es que el gobierno no tiene una sola estrategia para garantizar que en México hoy no asesinen a estas 11 mujeres que hoy no van a regresar a sus casas”, indicó.

Tapachula, foco rojo de feminicidios incluso de migrantes

Durante el año 2024, tres mujeres migrantes han sido asesinadas, dos perdieron la vida a causa de impactos de bala por arma de calibre de fuego 9 mm, hechos ocurridos el pasado seis de marzo, mientras que el día 24 de ese mismo mes fue encontrado el cuerpo de una mujer calcinada, hechos que se registraron en la ciudad de Tapachula.

Es de recordar, que el 30 de noviembre de 2023, una mujer de nacionalidad cubana fue asesinada a machetazos en un bar de Tapachula, dando un total de cuatro feminicidios a mujeres migrantes en un periodo de cinco meses.

“Se me hace de las violencias más tristes, porque esas mujeres vienen huyendo de sus países por violencia, vienen esperando un mejor futuro y son asesinadas en Chiapas”, indicó Guillén Hernández.

Además, con los feminicidios de mujeres migrantes en 2024, Tapachula se encuentra dentro de las 20 ciudades con más casos registrados en el país, teniendo el mismo número de casos que las ciudades de Tijuana, Culiacán y Ensenada.

Sin autoridades para atender violencia a las mujeres

La representante de CEAMVLV señaló la falta de fiscalías especializadas en feminicidios en Chiapas, debido a que solo existen dos, una en Tuxtla Gutiérrez y otra en Tapachula, resaltando que esto provoca que los delitos no sean atendidos o estudiados con perspectiva de género.

“Si un feminicidio ocurre en Ocosingo o en Chalchihuitán lo estudia la Fiscalía de Distrito o la Fiscalía Indígena, entonces lo inicia un Ministerio Público que no tiene la misma capacitación en perspectiva de género con el protocolo de feminicidio”. citó la entrevistada.

Violencia contra mujeres golpea a todo el estado

Guillén Hernández se dijo preocupada por la falta de autoridades y medios de comunicación en gran parte de Chiapas, lo que complica la posibilidad de atender o denunciar casos de violencia contra las mujeres

“Todo el estado está igual, a veces no te enteras qué pasa en Bachajón, porque no hay quien lo reporte, todo el estado está igual”.

Por último señaló, la violencia general que se vive en la entidad ayuda a generalizar cualquier acto delictivo y a las restricciones como el toque de queda o la falta de asistencia a ciertos lugares.

