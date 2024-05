Organizaciones protestan por la desaparición de hombres y mujeres en México

En el marco de la celebración del Día de las Madres que se festeja cada 10 de mayo, las organizaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Melel Xojobal, SeraPaz, Vocez Mesoamericanas, Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas y Acción con Pueblos Migrantes, se concentraron esta tarde-noche a un costado de la catedral, para exigir la aparición con vida de todas y todos los desaparecidos, así como el castigo de los responsables de varias personas muertas en México.

Al respecto, integrantes de las organizaciones señaladas, en conjunto señalaron que este jueves 9 de mayo 2024, se reunieron para exigir justicia, verdad por las personas desaparecidas, así como el acompañamiento a las madres buscadoras en México y en San Cristóbal de las Casas, durante la manifestación colocaron los rostros de cada una de las y los desaparecidos, así como las personas que han sido localizadas sin vida.

El evento fue denominado "Ante la Desaparición, Sembramos Flores de Esperanza, el cual dijeron que hoy se encuentra dedicada a sembrar esperanza en medio del mal, la corrupción, el odio, y la falta de interés por parte de las autoridades en los tres niveles en generar un cambio verdadero, la desaparición de hijos, hijas, familiares y amigos marcan la historia, y por eso se organizaron para nombrarles y seguir exigiendo su búsqueda y localización

Agregaron, que la situación que atraviesa México y en específico en el estado de Chiapas es compleja, por un lado tienen una creciente ola de desapariciones que va ligada a una violencia sin precedente y por otro un silenciamiento de la realidad bien planeado y orquestado desde las autoridades que niegan constantemente la crisis social y política en el estado.

"De 2019 al 2023 de acuerdo al registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, se ha incrementado cuatro veces más el número de desapariciones, pasando de 68 a 312, como lo menciona el informe sobre la desaparición de personas en Chiapas "tocar el vacío", estos datos dan cuenta parcialmente de la realidad ya que el sobregistro y las fallas sistemáticas en la información sobre el número de personas desaparecidas contrastan con la movilización de familiares y la diversidad de voces de la sociedad civil organizada", señalaron al dar lectura un escrito.

Indicaron que como madres no pueden celebrar el 10 de mayo sin sus familiares de vuelta, sino que lo harán a través de manifestaciones y acciones para aprender luces y alumbrar caminos, y que la fuerza de cada una de ellas alienta a seguir trabajando para buscar a sus familiares desaparecidos y no rendirse frente al olvido, "hacemos un llamado a todas y todos en el estado a que la denuncia y articulación contra las violencias, no dejar a nadie solo en esta importante tarea".

Finalmente, llevaron a cabo el pase de lista la mayoría de todas las y los desaparecidos en Chiapas, así también colocaron veladoras prendidas y la colocación de varias imágenes de los desaparecidos, posteriormente un grupo musical amenizaron en memoria de todos los desaparecidos.