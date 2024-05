Madres buscadoras reiteran el intercambio del voto por la liberación de sus familiares

Una vez más las madres buscadoras lanzaron el llamado de mi voto por la aparición de mi familiar plantandose frente al palacio de gobierno y realizando actividades previo al 10 de mayo, ya que afirman que ellas no tienen nada que celebrar este Día de las Madres, además han colocado urnas simulando votaciones, donde hicieron boletas para que la ciudadanía votará, ya sea por partidos o por justicia, invitando a la sociedad que se unan.

En medio del dolor y la indignación por la pérdida de sus hijas a causa del feminicidio, un grupo de madres se ha unido para alzar su voz y exigir justicia en el ámbito político. Con la firme convicción de que la lucha contra la violencia de género debe reflejarse en las urnas, estas valientes mujeres han lanzado una campaña para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de votar por la verdad, la memoria y la justicia.

Adriana Gómez Martínez, una de las madres representantes de esta colectiva, mencionó, que este día se inició una huelga de hambre; "nosotras las madres no tenemos nada que festejar, el día que mataron a nuestras hijas también es el momento en que nos mataron a nosotras", dijo.

El llamado de estas madres va más allá de una simple elección política; es un grito desesperado por poner fin a la impunidad y la falta de acción gubernamental frente a la violencia machista. Conscientes de que muchas personas viven ajenas al sufrimiento de quienes han perdido a sus seres queridos, estas mujeres se esfuerzan por abrir los ojos de la sociedad y promover una votación basada en la empatía y la solidaridad.

"Nosotros no vamos a comprar votos, no tenemos dinero. Somos madres que luchamos todos los días en busca de justicia", enfatizó una de Gómez Martínez. Su mensaje es claro: en las urnas se encuentra no solo el poder de decidir el futuro político, sino también la oportunidad de alzar la voz por aquellos que ya no pueden hacerlo.

Las distintas madres se han unido en un solo llamado pidiendo al gobernador que atienda cada una de las peticiones es que a diario luchan por la justicia, cada madre expresó y expuso su caso, donde cada una de ellas ha perdido un hijo, un padre, una hija, y buscan respuestas, esperando que por fin sean resueltas.

