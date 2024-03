Masiva protesta feminista en Tuxtla Gutiérrez exige justicia por víctimas de feminicidio

Tuxtla Gutiérrez.- Un contingente de más de 2 mil mujeres chiapanecas salieron este 8 de Marzo para exigir justicia por todas las víctimas de feminicidios, así como la violencia que crece día a día hacía las mujeres.

En un acto de descontento comenzaron a realizar la pinta tradicional que le realizan al Rey Pakal, pintando los labios de color morado, así como quemándole un pañuelo morado al rededor de la cabeza del Rey Pakal.

Mujeres pintaron el monumento al Rey Pakal / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Posteriormente se dirigieron hacia el banco BBVA ubicado sobre el bulevar Belisario Domínguez, donde destrabaron los clavos para tirar las tarimas de madera, y con marros comenzaron a quebrar cristales.

Ante ello muchos ciudadanos no están de acuerdo con los actos, pero para ellas es una manera de manifestarse, ante las muertes y daños irreparables que le han hecho a mujeres, mientras que todo lo material puede repararse, pero una vida no.

Varias mujeres se unieron a la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Así mismo comenzaban a gritar consignas feministas como; "fuimos todas", "somos malas, podemos ser peores", "el que no brinque es macho", y otras por mencionar, además de madres víctimas de feminicidio que sacaron las lonas para exigir justicia entre ellas el feminicidio de la Dra Lissete.





Sonia Laura Hernández, madre de familia que apoyo a sus hijas en el continente, mencionó que este día hay que alzar la voz por todas las mujeres que ya no están, así como apoyar a quienes caminan por las calles y ser más empático.

Mujeres marcharon con mensajes en sus cuerpos / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Ante ello aseguró que las pintas en la calle, y el hecho de que rompan cristales no es molestia, al contrario es una forma de exigir y levantar la voz por todas las mujeres y no sólo, las que ya no estan si no, las mujeres indígenas, las mujeres mexicanas, las chiapanecas, del resto del país.

Cerca de dos mil mujeres participaron en la marcha / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Bueno yo, lo que opino es que debe de ser una manifestación, en ese sentido, para apoyar a las mujeres, para dar voz a las que ya no estan con nosotros y que sean visible esos derechos, y esas demandas de cada una de las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las niñas las amas de casa, las doctoras, todas y cada una de las mujeres que ocupa un papel determinante en nuestra sociedad".

De igual forma Drisia Camacho Conde, aseguró que es importante que todas las mujeres se sumen a este contigente el 8 de marzo en donde se pide justicia por las mujeres asesinadas, así también piden a las autoridades que se tomen cartas en el asunto y se ayude a resolver los casos detenidos durante tantos años y se les pueda dar solución pronta a familias víctimas, aunado a eso piden que se disminuya la discriminación de mujeres indígenas, e injusticias que viven las niñas y las mujeres.

"Creo que cada año más mujeres nos hacemos conscientes de la importancia de sumarnos y de alzar la voz, creo que el hecho que se hayan echo 2 marchas una de lado Oriente y otra del Poniente ayudó que otras personas que viven en esa zona se integraran en el trayecto", aseguró la ciudadana.

Mujeres pegaron volante panfletos a los largo de la ciudad / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Finalmente los bancos, la iglesia de Guadalupe, la cabeza maya, terminaron cristaleados, para posteriormente prenderle fuego al palacio de gobierno, con bombas y realizaron la pega de cartulinas en las rejas del recinto gubernamental, además de hacer un mítines y testimonios de cada una de ellos que han pasado como mujer.