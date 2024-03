Justicia y exigencias en la Marcha del Día Internacional de la Mujer

Local Mujeres Policías de Tuxtla Trabajaran en la conmemoración del 8M

Justicia es la exigencia de las mujeres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este viernes 8 de marzo, marco por las injusticias y la falta de justicia, afirmó la activista y abogada Adriana Guillén Hernández, en el marco de la protesta que se efectuará en la capital del estado de Chiapas.

Habrá un reclamo al Estado Mexicano que no ha creado políticas públicas para que vivamos con seguridad, sin miedo, para que vivamos libres, porque falta mucho para que las mujeres podamos estar en condiciones de igualdad, y espero que la protesta de este viernes por la tarde sea una muestra de lo que la sociedad también ha crecido y madurado en la defensa de sus derechos, añadió en entrevista.

Guillén Hernández expuso que se ha unido con muchas mujeres para hacer las pancartas, lamentablemente hay confesos que quedaron en libertad por tres mil pesos de fianza, espero que las mujeres jóvenes nos den una muestra de lo que están hechas, no cuando uno ve a las niñas de 14 y 16 años protestando es a la vez fortaleza para otras, pero también es recordar que a esa edad muchas ya han sido víctimas de violencia sexual, el llamado es que a través de la marcha se puedan cambiar muchas vidas por conocer historias de agresiones, de dolor.

Tienen razón de pintar el monumento, yo ya hubiera quemado a Tuxtla Gutiérrez si a mi hija le hubieran hecho algo, si creo que las marchas nos sirven para generar empatía, todas las mujeres con un sentimiento, con una exigencia de justicia y que va a ser algo muy poderoso, el problema del machismo son muchas cosas que no siquiera vemos, lamentablemente hay mujeres que viven violencia desde que nacen, "he conocido niñas que han sufrido abusos de sus padres desde los tres, cuatro años, y cuando tiene 18 años el daño es tremendo, el miedo, el terror y el dolor es inmenso, espero que algún día 8 de marzo podamos celebrar, ahora no es posible porque nos deben mucho.

Por ahora tenemos que seguir recordando a la sociedad todo lo pendiente para las mujeres, la principal deuda es justicia, cuando alguien rompe el silencio y no se le hace justicia es lo que manduele porque la impunidad es la madre de todos los delitos, colectivos feministas documentan casi mil 200 muertes violentas del 2016 a enero del 2024 y eso causa dolor y mucha molestia, es terrible que esto es emergencia nacional y el Estado Mexicano no realiza acción preventiva para que se evite y eso se acabe, es terrible ver a las mujeres buscadores de sus hijas y no saben dónde está su familiar, expuso Adriana Guillén.

El Estado Mexicano está rebasado y son las madres las que están haciendo el trabajo de las instituciones públicas, hay un desgaste de las madres víctimas, muchas necesitan atención psiquiátrica, no viven duelo, no vamos bien en seguridad, no hay plan preventivo, no hay acciones, no hay justicia, ni castigo a los agresores, lo que hay es impotencia de los familiares víctimas, hay rabia e indignación por la falta de acceso a la justicia, reiteró la abogada.

Comenta que nunca va a haber coincidencias de las cifras entre los colectivos y las instituciones públicas, el miércoles en Tapachula se presenta el asesinato de dos mujeres migrantes, y eso es tres veces la desigualdad, México no les garantizó la seguridad, la protección, estamos perdidos al no garantizar la protección para quienes están en movilidad y se corre el riesgo de que esas muertes queden como desconocidas, la exigencia es que no quede como desconocida y que se haga justicia.

Por ello, puntualizó, el llamado es a la marcha, una saldrá de la fuente Diana Cazadora y la otra del Puente de Colores, la convocatoria son amplias, lamentablemente la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género desde el 2016 no tiene recursos para la prevención, no hay financiamiento federal, no hay acciones afirmativas, faltan programas de prevención, de atención a las víctimas, de reparación de daños y la garantía de no repetición

