Chiapas con paz, pero con mayor percepción de inseguridad

De acuerdo con el Índice de Paz en México 2024 Chiapas se encuentra en la lista de las cinco entidades más pacíficas del país, debido a que ha registrado algunas de las tasas más bajas de delincuencia organizada en México, sin embargo, los datos estadísticos se contraponen con el miedo que tiene su población.

El documento también explica que Chiapas tiene uno de los niveles más bajos de Paz Positiva del país, con altos niveles de desigualdad social y pobreza, por ello se encuentra entre los cinco últimos estados en la medición de la mitad de los Pilares de Paz Positiva: Distribución equitativa de los recursos, Entorno empresarial sólido, Aceptación de los derechos de los demás y Altos Niveles de Capital Humano, ocupando el último lugar en este último Pilar.

Además, según el Reporte de Riesgo Ecológico (ETR, por sus siglas en inglés) publicado por el IEP, Chiapas es también el estado ecológicamente más amenazado de México, es decir, es el único estado del país que registra altos niveles de amenaza en dos de los cuatro ámbitos del ETR, a saber, la inseguridad alimentaria y los desastres naturales.

También el estado del sur de México presenta una mayor inseguridad alimentaria a nivel nacional, con estimaciones gubernamentales que indican que entre el 70% y el 77% de la población que se encuentra en situación de riesgo.

Gráfica la cual nos presenta a Chiapas como el tercero en el índice de paz / Foto: Archivo

“En 2017, por ejemplo, un terremoto de magnitud 8.1 frente a la costa de Chiapas mató a decenas de personas, dañó decenas de miles de viviendas e impactó a casi 1.5 millones de residentes. La combinación de tales amenazas ecológicas y los niveles comparativamente bajos de Paz Positiva en Chiapas deja a la población del estado especialmente vulnerable a los esfuerzos de reclutamiento por parte de los cárteles”, destacó el documento.

Además de los impactos sobre los residentes y la economía local, la creciente presencia de grupos criminales organizados se ha hecho sentir en el creciente número de migrantes internacionales en Chiapas. La frontera del estado no sólo es un punto de entrada clave para las drogas en el país; también es la puerta de entrada a México para la mayoría de los migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos, junto con un número creciente de Sudamérica y el Caribe.

Ante ello, el Observatorio Ciudadano reportó que durante el 2023 en el 60 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el estado, involucraron armas de fuego como medio principal, situación que generó una percepción de inseguridad entre la población.

Javier Guízar Ovando analista político y social, destacó que la problemática acrecentó en el estado sureño debido a que los problemas sociales, agrarios y de intolerancia religiosa que se vivían hasta 2021, fueron desplazados por los hechos delictivos del crimen organizado, quien se adueñó de la vida municipal y que ahora violenta el orden y la seguridad de los municipios pero también de los sectores productivos.

“Los carteles de la droga o los poderes fácticos ya están en todos los sectores económicos de Chiapas, lamentablemente somos un estado pobre, con pobreza y pobreza extrema (…) Son rutas para los cárteles de la droga, para movilizar indocumentados y también para movilizar droga, son rutas donde ya fueron acordadas y pactadas”, puntualizó el experto.

No obstante, Jorge Alberto Arévalo López, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), explicó que uno de los detonantes de la violencia fue el abandono que sufrió el estado y su población, situación que provocó que su economía no creciera y la falta de empleo aumentara, es decir, pasó de ser un territorio productivo a ser un medio de tráfico de droga.

“Me parece que al ser el estado de Chiapas un lugar de paso para todo lo que viene del Sur de América, pues obviamente de que aquí hay problemas graves, anteriormente no se notaba esto no es nuevo pero no se notaba hoy en día uno puede ver casi todos los días prácticamente hay situaciones de violencia”, puntualizó Jorge.

Para el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Cass” (Frayba), la intensificación de la violencia ha sido muy destructiva para las poblaciones locales de tal forma que en uno de sus reportes dio a conocer que desde mediados de 2021 a la fechan, son más de 10 mil personas de las regiones Sierra Fronteriza que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la violencia que generan los grupos criminales que se disputan el territorio.

La opinión de los habitantes

Este escenario violento generado por la disputa del territorio entre dos grupos del crimen organizado ha provocado temor y desconfianza en la población, así lo manifestaron a través de un sondeo que realizó el Heraldo de Chiapas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla y San Cristóbal de Las Casas.

Carlos Castillo quien radica en la capital chiapaneca desde hace más de 50 años, señaló que al ser una ciudad grande los problemas sociales y de inseguridad también cercen, ya que en la actualidad se ven hechos que implican ejecuciones o asaltos.

“Sin que nos demos cuenta la ciudad ya cambió, porque antes solo escuchábamos de asaltos o que ya entraron a robar a la casa del vecino, pero ahora escuchamos y sabemos de balaceras por aquí y por allá, uno ya no puede salir con confianza a hacer nuestro mandado, porque que tal que ahí nos agarra”, expuso el ciudadano.

Otra de las personas consultadas sobre la percepción de seguridad fue Verónica Ortiz, que vive en una colonia popular de la zona norte de Tuxtla Gutiérrez y quien además afirmó que a pesar de ser joven, pues no rebasa los 30 años, ha sido víctima de asaltos.

La Paz es algo con lo que Chiapas no cuenta en estos momentos, sin embargo, las gráficas afirman otra cosa / Foto: Archivo

“Muchas veces como mujeres y estudiantes nos toca caminar por zonas donde a veces no hay iluminación y está solitario y ahí es donde los ladrones aprovechan, pero yo desde que me asaltaron, tengo miedo, me quedó miedo y más porque no vemos muchos policías que nos puedan defender”, puntualizó la joven.

Mientras tanto en San Cristóbal de Las Casas, fue entrevistada una pareja de turistas provenientes del Sur de Carolina, los cuales aseguraron que a pesar de que su país en meses anteriores emitió alertas para no visitar el estado sureño, ellos notaban un ambiente tranquilo y de seguridad.

“Sentimos seguro esta zona de México porque vemos muchos policías a todos los sitios que vamos y eso está muy bien, veníamos con un poco de miedo, pero vimos a los policías y eso nos tranquilizó”, dijeron al Heraldo os extranjeros.

Por su parte Andrés Gómez, quien se encontraba en el centro de San Cristóbal, mencionó que a pesar de que no ha sufrido algún tipo de robo o asalto, su percepción de inseguridad es alta debido a los constantes hechos violentos que se viven en la región y que si bien no se siente expuesto a algún tipo de delito, la inseguridad comenzó a ser alta.

Daniel Méndez quien recién cumplió los 35 años, expuso que para él no es seguro salir a los centros de diversión nocturna, debido a que estar en la calle las personas son más susceptibles a ser víctima de algún tipo de delito, además de que los tiempos de hoy son más violentos a los anteriores.

"Para mi creo que ha empeorado (la inseguridad), aquí en Chiapas hay mucho, ya no puedes salir confiado de que no te va a pasar nada, sobre todo las mujeres, escuchamos de feminicidios, de desapariciones, a veces muchos robos, mucha inseguridad aquí (San Cristóbal)”, enfatizó Daniel.

Rosalba Concepción Chávez, es vecina del barrio San Ramón en San Cristóbal, aseguró que los habitantes de la ciudad siempre están penando por no ser víctimas de robos o presenciar una balacera que se ha convertido en algo común, sin embargo confía en que pronto las circunstancias cambien.

“Es una ciudad muy bonita, desgraciadamente hemos caído en la apatía de todos y sobre todo los gobernantes deberían procurar tener una seguridad buena para San Cristóbal, se ha dejado venir una inseguridad tan fuerte, no solo de la ciudad sino de todo el país, en realidad es una decepción bastante grande”, apuntó la mujer.

Por último, Rogelio Espinoza aseguró que la violencia en Ocozocoautla se ha incrementado desde el año pasado, la tranquilidad con la que gozaban hoy ya no es posible, debido a que viajar de Tuxtla Gutiérrez a la cabecera municipal por las noches se ha convertido en un peligro.

"Antes decíamos quien nada debe, nada teme, pero después que se enfrentaron en la carretera y que se metieron al pueblo todavía a quemar algunos vehículos quedamos con mayor miedo, ya no nos sentimos seguros, porque a veces escuchamos cohete y rápido pensamos que son balas y nos escondemos”, relató el hombre.

El recuento

El 22 de noviembre de 2023 elementos del Ejército mexicano intentaron dispersar un bloqueo sostenido por miembros de organizaciones sociales presuntamente vinculadas al crimen organizado en el poblado El Mojón, ubicado en el municipio de Mazapa de Madero, Chiapas, en respuesta a estos eventos, los habitantes prendieron fuego a neumáticos para impedir el paso de las fuerzas federales en la zona, mientras que los militares instaban al desalojo del área.

En tanto que el 25 de marzo de este año se enfrentaron dos grupos del crimen organizado sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez – Ocozocoautla a la altura del “Crucero de la Muerte” y otro más a la altura de la Escuela de Protección Civil, el cual dejó como saldo decenas de autos y camionetas quemadas, así como dos personas muertas.

Mientras que el 31 de marzo se registró un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en el municipio de La Concordia, Chiapas, cuando los habitantes de la comunidad Nuevo Paraíso, reportaron detonaciones de armas de fuego y viviendas incendiadas, así como automóviles en llamas, y que dejó al menos 10 personas fallecidas.