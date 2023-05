Que la fuerza te acompañe... 4 de mayo, día mundial de Star Wars

"No. Yo soy tu padre". ¿De que te acordaste al leer esa frase? No es necesario que hayas pensado en un personaje en específico, pero estamos casi seguros que lo primero que llegó a tu mente fue Star Wars.

Si eres de las personas que pensó primero en Darth Vader y luego en Star Wars, seguramente eres un geek de "La guerra de las galaxias" o simplemente un conocedor de la cultura pop, no importa. Para todos ellos, llega una fecha muy especial: el Día de Star Wars (o Star Wars Day).

Este día ha ido ganando popularidad con el paso de los años, al punto de que se llevan a cabo eventos en varias partes del mundo para celebrar el mundo creado por George Lucas.

4 de mayo, día de Star Wars / Foto: Cortesía

¿Cómo nació el Día de Star Wars?

No había mejor día que el 4 de mayo para el festejo, pues el eslogan de la conmemoración es un juego de palabras que une tanto la fecha como una de las frases clásicas de Star Wars.

"May the force be with you" (frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977; en español significa "Que la fuerza te acompañe")

"May the fourth be with you" (que en español dice "Que el 4 de mayo te acompañe")

La frase se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979 / Foto: Cortesía

Según la historia sobre el origen de la fecha (que es reconocida por Lucasfilm), la frase se utilizó por primera vez el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido.

Al parecer, el partido conservador publicó un anuncio en el London Evening News que decía: "Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades", o inglés "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations".

Mucho tiempo después, la fecha tomó fuerza en la era de las redes sociales (donde se convirtió en un gran acontecimiento cada año) y finalmente se expandió a la vida real. Ahora, hay eventos que celebran el día en todo el mundo.

Es un buen momento de la historia para ser fanático de Star Wars / Foto: Cortesía

Y para continuar celebrando, aquí te presentamos algunos datos y curiosidades que seguramente te encantarán:

-El personaje de Yoda inicialmente se iba a llamar "Buffy" y sería interpretado por un mono con una máscara.

-Darth Vader nunca dijo la famosa frase "Luke, yo soy tu padre". La línea real es "No, yo soy tu padre".

-Los Ewoks iban a ser originalmente Wookiees, pero debido a limitaciones de presupuesto y efectos especiales, se decidió hacerlos más pequeños y cubiertos de pelaje para poder realizar mejor sus movimientos.

-El actor detrás del traje de Darth Vader, David Prowse, no es la voz que escuchamos en la película. El diálogo fue grabado por el actor James Earl Jones.

-En la película original de 1977, la Princesa Leia solo aparece en pantalla durante unos 18 minutos en total.

-La música de Star Wars fue compuesta por John Williams, quien también creó las bandas sonoras de otras películas icónicas como Tiburón, Indiana Jones y Harry Potter.

Sin duda, este día no pasa desapercibido para nadie, seas o no fan de las trilogías de George Lucas / Foto: Beriah Jiménez

-En el primer borrador del guion de Star Wars, Luke Skywalker era una mujer y Chewbacca era un ser humanoide llamado "Valorum".

-El famoso sable de luz de Darth Vader originalmente iba a ser azul, pero se decidió que el rojo se vería mejor en pantalla.

-El personaje de Jabba the Hutt fue interpretado inicialmente por un actor humano en una especie de traje de gomaespuma antes de ser reemplazado por una marioneta.

-En la versión original de la película, los blasters de los personajes disparaban un rayo azul, pero en la edición remasterizada se cambiaron a un rayo rojo para ser más coherentes con el sable de luz rojo de los villanos.

Sin duda, este día no pasa desapercibido para nadie. Seas o no fan de las trilogías de George Lucas. Pero si nunca te has aventurado en el camino de la fuerza, hoy es el día indicado. Es un buen momento de la historia para ser fanático de Star Wars.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️