Con “ La llorona en Xochimilco”, Rafael Perrín se despide de los escenarios

Rafael Perrín ha decidido retirarse como actor y director de teatro con la obra de La llorona en Xochimilco, nueva producción que actualizará este clásico del teatro de horror que brinda funciones en el Embarcadero de Cuemanco.

En entrevista con El Sol de México, Perrín dice que su decisión de despedirse de los escenarios tiene que ver con el talento que ve en las nuevas generaciones, a quienes desea abrirles paso.

“Amo y respeto mucho esta profesión, pero llega un momento donde uno se tiene que dar cuenta que ya es hora de abrir camino a las nuevas generaciones. Creo que La llorona va a ser mi gran despedida. Yo la tengo visualizada como mi última, pero uno propone y Dios dispone”.

Este espectáculo es la producción más grande que Perrín ha dirigido hasta el momento. La compañía la componen 15 actores y 30 bailarines, además de un equipo que suma en total 500 personas.

La adaptación contará con una dramaturgia de Mauricio Pichardo, música de Antonio Calvo y voces de Alberto Castro. La historia está basada en la leyenda de Cihuacóatl, princesa guerrera de Xochimilco, y funciona como una forma de recordar los 500 años de la Conquista.

“Es una cosa gigantesca, se creó un gran teatro en una isleta de 16 metros de alto. Es como poner toda la tecnología al servicio de una historia cuyo objetivo es darnos cuenta que somos el resultado de dos razas y que aunque comenzó en un conflicto bélico, los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por ser grandes anfitriones y tratar bien a la gente de fuera".

Antes de su retiro, Rafael Perrín lleva a la pantalla de Televisa dos programas de comedia. Uno de ellos es Perdiendo el juicio, con Roberto Palazuelos, el Borrego Nava, Paul Stanley, el Burro Van Rankin, Alejandro Tomasi, Lola Cortés y el Indio Brayan. “Es un programa donde se juzga a diferentes personajes. Es muy divertido, algo que sólo Memo del Bosque podría hacer, vamos los lunes en el canal 2 después del noticiero”.

El segundo proyecto tiene como protagonista a Ariel Miramontes y lleva por nombre Albertano contra los monstruos. El programa será transmitido los domingos también por Las Estrellas y comenzará grabaciones el 11 de octubre.

Rafael Perrín consideró que este nuevo programa logrará consagrar la carrera de Ariel Miramontes como comediante. “Creo que este será su gran lanzamiento como estrella. Él ya está preparando todo con mucho cariño y respeto, además de que los libretos son muy divertidos”, confió.

A la lista de proyectos se suma una participación especial que hará como actor para Secuestro, adaptación cinematográfica de la obra de teatro que dirigió en septiembre de 2019 y donde actuaron Luis Fernando Peña, Ruy Senderos, René Dupeyrón, Sahit Sosa y Carlos Speitzer.

“René (que fungirá como productor) me llamó para invitarme a hacer un papel que en la obra no existe pero que en el guion de la película será el coludido de todos estos chamacos ladrones. Cine nunca he hecho y es algo que me falta por realizar, así que claro que acepté la propuesta”.

Antes de su retiro, Rafael Perrín suma como actor y director los montajes de Esquizofrenia, que se presenta los lunes en el Telón de Asfalto y La dama de negro, que ya suma 7 mil 300 representaciones en sus 27 años en cartelera.