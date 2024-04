¡Es propaganda! AMLO señala a encapuchados como parte del crimen organizado

En la mañanera de AMLO, reportero de El Sol de México en entrevista de la conferencia de prensa le preguntó al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sobre su opinión en donde en un video habitantes de Motozintla, Chiapas encapuchados lo señalan directamente en donde diga las cosas tal y como son y qué es lo que él acerca del crimen organizado que se está apoderando del estado chiapaneco y respecto a la situación en Motozintla, Chiapas.

Puedes leer tambien: Grave, la participación de la delincuencia en las elecciones: Xóchitl Gálvez (Entrevista)

En respuesta, el Presidente reiteró su posición de responsabilizar a los medios de comunicación en específico a Latinus y a los medios de comunicación que lo financian, sugiriendo que podrían tener conexiones con grupos organizados debido a la reciente entrevista realizada por Latinus al líder de un grupo delictivo en Chilpancingo.

AMLO menciona que los habitantes no tendrían por qué cubrirse el rostro y que no deberían de meterse en el asunto si no fueran parte de un crimen organizado a lo que se le mencionó que lo habitantes lo hacían por medio a represalias en su contra o la de su familia y por seguridad.





Elecciones 2024 Acusa Xóchitl amenazas del crimen organizado a simpatizantes

López Obrador enfatizó en su postura contra la violencia y la ilegalidad, haciendo un llamado a no dejarse intimidar por ningún actor, ya sean grupos criminales o individuos. Insistió en la importancia de enfrentar la violencia con medidas legales y en el cuidado de la población civil, rechazando la idea de responder a la violencia con más violencia.

Así mismo continuó con un llamado a la reflexión sobre la necesidad de mantener la paz y la seguridad, así como a no caer en la lógica del "quítate tú para ponerme yo". López Obrador reiteró su compromiso con la protección de los derechos civiles y el combate a la criminalidad, instando a la población a no involucrarse en actividades ilícitas.

Reportero que cuestionó al presidente AMLO sobre el señalamiento de los encapuchados de Motozintla a que diga lo que sabe sobre la situación en Chiapas / Foto: Gobierno de México

El diálogo entre el reportero y el Presidente reflejó la preocupación por la situación de inseguridad en Motozintla y la postura del gobierno federal frente a la problemática del crimen organizado en Chiapas. Sin embargo, quedaron pendientes mayores detalles sobre las medidas concretas que se tomarán para abordar estos desafíos y garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en la región.