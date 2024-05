Madres migrantes luchan por conseguir atención médica para sus hijos con discapacidad

En su travesía por Chiapas las mujeres migrantes se enfrentan a dificultades adversas, especialmente aquellas que son madres solteras con hijas que padecen graves problemas de salud. La historia de Michelle, migrante venezolana, refleja la angustia y la desesperación que enfrentan estas mujeres en su búsqueda de un futuro mejor para sus hijos.





Local Madre venezolana pide ayuda en México para operar a su hija especial

"Uno no está aquí porque quiere, es porque tiene que darle un mejor futuro a sus hijos", expresa Michelle, cuya hija sufre un soplo en el corazón. Su experiencia en las manos de las autoridades migratorias la dejó golpeada y desesperada, mientras lucha por avanzar hacia un destino más seguro.

Ante ello mencionó que en su transitar venía embarazada, lo que provocó la pérdida de su hijo, gracias al mal trato de las autoridades, por lo que añadió que es pésimo el trato de las autoridades migratorias.





"Acá esta mal, mal porque incluso estaba embarazada, yo perdí a mi bebé en el trayecto de susto de migración, yo perdí a mi bebé, no les importó, tenía 4 meses de embarazo", explicó.

Pero la situación se vuelve aún más complicada con casos como el de Vanessa Pérez, otra migrante venezolana, cuya hija de apenas dos años sufre de parálisis cerebral. Vanessa, sola con sus hijas en el difícil camino hacia Estados Unidos, anhela llegar para poder cumplir la promesa que hizo a Dios de operar a su hija.





"Yo estoy haciendo este recorrido, porque yo tengo una niña especial, con parálisis cerebral y pues quiero, yo tengo una promesa con Dios de operarla, pues quiero llegar hasta allá, para lograrlo, si se me ha echo difícil en el camino, porque tuvimos que pasar una selva, donde todo no es fácil y yo me encontraba sola con mis hijas , y pues bueno, caminando, mira sin plata y mira donde nos tiene Dios", expresó la migrante.

En medio de esta odisea, las mujeres migrantes se enfrentan a la falta de acceso a la atención médica en Chiapas. A pesar de las preocupaciones por la salud de sus hijas, como el caso de la niña con el soplo en el corazón que ha sufrido varios desmayos, hasta el momento no han recibido la ayuda necesaria.

Mientras estas mujeres continúan su lucha por un futuro mejor para sus hijos, la sociedad se ha unido para compartir con ellos los alimentos y hacer menor cargado su paso, en tanto a las autoridades locales deben intensificar los esfuerzos para brindarles el apoyo y la atención médica que tanto necesitan en este difícil viaje hacia la esperanza.