El fenómeno migratorio impacta en Chiapas: desafíos y peligros para los refugiados

El fenómeno migratorio ha causado estragos en la frontera de Chiapas, presentándose en municipios como Suchiate, Tapachula, Tonalá, Mapastepec y Arriaga; sin embargo, en los últimos meses ha llegado a sucumbir en Tuxtla Gutiérrez, por lo que cada vez es más común la presencia de extranjeros refugiándose en colonias, parques y plazas, así como la realización de caravanas.

Durante una visita a la Plaza del Sol, en entrevista a diversos migrantes que se han instalado en el estacionamiento de esta zona comercial, todos coinciden al señalar que este fenómeno es ocasionado por el Instituto Nacional de Migración (INM), quien los traslada de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez como un mecanismo de desfogue de las estaciones migratorias en la frontera sur.

Joan, es un inmigrante venezolano quien mencionó que llegó a la capital en autobús del INM desde Tapachula con la promesa de ser llevado a un lugar donde podría comenzar su trámite de manera más rápida, sin embargo, con el paso de los días esta promesa no ha sido cumplida.

De manera anónima, un agente del INM que se encontraba afuera del edificio señaló que en promedio de Tapachula diariamente salen tres autobuses con al menos 130 migrantes hasta Tuxtla Gutiérrez, con el objetivo de darles una mejor y rápida atención.

Sin embargo, migrantes indican que es un proceso absurdo, ya que son traídos a la capital y pasan días sin ser atendidos por lo que deciden retomar su camino hacia el norte del país con el riesgo de que en cada puesto de revisión los aseguren y los retornen, convirtiendo su ir y venir en una situación desesperada, ya que su objetivo es poder tener un mejor trabajo y una mejor forma de vida.

“Ya había llegado a Monterrey y el INM me regresó, ya no sé cuánto me gasté para llegar hasta allá y empezar nuevamente en lo mismo”, dijo Joan Morales, migrante venezolano.

En lo que va de 2024 se han registrado tres caravanas migrantes, en las cuales han participado entre 200 y 400 personas en cada una. Apenas el pasado domingo 21 partió otra con aproximadamente 400 extranjeros.

Migración no hace algo, lo único que hacen es devolvernos y mantenernos en Chiapas

Migrante venezolano

Optan por unirse a la vida económica de la ciudad

Ante la falta de dinero y apoyo de las autoridades, la población migrante comenzó a integrarse a algunos trabajos en la ciudad, los más en el comercio informal y prestación de servicios, principalmente ayudantes de albañilería, jardinería, limpia parabrisas y venta de agua en las calles, con el fin de obtener recursos para alimentarse. Los pagos son mínimos por la posición de migrantes, lo que no les ayuda a poder pagar una renta, manteniéndose en las calles; la mayoría dice que de quedarse en México buscarán llegar a la Ciudad de México o Monterrey donde los sueldos son mejores y les permiten tener una mejor vida.

Álvaro, quien es de nacionalidad venezolana, señala que él ha realizado trabajos de albañilería, le suelen pagar entre 280 y 300 pesos diarios, de esta manera es como se ha ido sustentando en la ciudad.

Muchos son víctimas de la violencia en Chiapas

En este proceso migratorio, en su andar por la entidad chiapaneca, varios relatan haber sido víctimas de la violencia, llegando a ser asaltados, secuestrados e incluso amenazados de muerte, esto principalmente entre los municipios de Suchiate y Huixtla.

Yeison de 24 años de edad y nacionalidad guatemalteca, menciona que junto a su esposa y su bebé de apenas 9 meses llegó a Tuxtla Gutiérrez gracias al INM, mencionó que tras su entrada a Chiapas, sobre el tramo carretero Tapachula-Huixtla fue abordado por hombres armados quienes le arrebataron todo el dinero, dejándolos sin algo. Debido a esto, solicitaron apoyo en Tapachula y posteriormente, los trasladaron a Tuxtla Gutiérrez donde se encuentran varados a la espera de poder conseguir dinero, ya sea trabajando o que alguno de sus familiares les envíe desde el extranjero y así continuar su camino a los Estados Unidos.

Una mujer de nombre Luz Marina de nacionalidad venezolana indicó que la ola de violencia que se vive en Chiapas les ha causado temor, por lo que algunos han optado por no exponerse en las carreteras y quedarse refugiados en Tuxtla Gutiérrez.

“Cuándo venía de Guatemala a Tapachula me agarraron los del cártel, me pidieron plata y me soltaron con mis hijas a caminar en Villa Las Rosas hasta que llegamos a la vía”.

Ante los últimos acontecimientos ocurridos sobre la autopista Arriaga-Ocozocoautla, algunos han tenido opiniones divididas, ya que mientras unos prefieren aguardar, otros aseguran que caminarán por esta carretera hasta poder llegar a Oaxaca y continuar en su camino al norte del país.

Hemos escuchado de Cintalapa, los cárteles y Migración, pero nosotros ya estamos aquí. Lamentablemente estamos demasiado lejos para regresarnos, la violencia no es impedimento

Álvaro Vicencio, migrante venezolano

Casi todos los migrantes han denunciado abusos del INM, enfatizando en que hacen uso de la fuerza, abusan de su autoridad e incluso los extorsionan.

Derechos humanos vigilan migración en Chiapas

Alfredo Ortega Ruanova, visitador general Especializado en Atención a Migrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), menciona que en 2023 se recibieron más de 130 mil solicitudes de refugio en el país, sin embargo, señala que es necesario tener un registro de las personas que atienden las autoridades migratorias para evitar la duplicidad de datos.

Indicó que Chiapas es la segunda frontera más transitada, al ser puerta de migrantes de todas partes del mundo, ya que también es cruce de personas originarias de Asia, Europa, África, Centroamérica y América del Sur.

Por otra parte, ante los riesgos que representan las vías ilegales o irregulares para transitar Chiapas, Ortega Ruanova señala que es importante no recurrir a éstas y apegarse a las autoridades migratorias, a pesar que los migrantes denuncian abusos y falta de atención.

