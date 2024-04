Ciudades y municipios de Chiapas, peligrosos para la migración y el turismo 

La migración no es nuevo, las violaciones a los derechos humanos es muy compleja, la Ley de Migración de México no se respeta, ni se aplica, no hay beneficios para los migrantes en el país sin importar su condición, las ciudades, los municipios fronterizos entre México y Guatemala, así como la Selva y la carretera costera, son las zonas de Chiapas más peligrosas, analizó el abogado José Manuel Blanco Urbina, presidente de la Federación de Abogados de Chiapas y de la Comisión de Derechos Humanos AC.

Expuso en entrevista que la Ley de Migración establece los beneficios que debe tener un migrante, lamentablemente México es un país de leyes, tenemos leyes para todo pero el problema es que no se aplican o se aplican mal, desgraciadamente dentro de sus frutas se han vuelto muy peligrosas las zonas fronterizas con Guatemala porque no hay un control y por la presencia de organizaciones delictivas.

“Las personas migrantes se vuelven muy vulnerables, sus derechos son violados y les quitan hasta los zapatos para que les permitan seguir transitando por el territorio nacional, las ciudades fronterizas entre México y Guatemala, así como la Selva y la carretera costera, son altamente peligrosas, los despojan de todos, separan a familias, las autoridades responsables de aplicar la ley "lo que ven sin signos de peso y la migración lo han entendido como un negocio", expuso.

De acuerdo con el abogado Blanco Urbina, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no atiende la petición de los migrantes para la atención de los migrantes, quienes buscan una cita para realizar el trámite para regularizar su estancia legal en México no son atendidos con prontitud, en el mejor de los casos la cita se las dan a los tres, cuatro o cinco meses, mientras tanto los migrantes sin trabajo, sin alimentos y comida, en cambio, "cuando los migrantes tienen dinero los atienden diferentes".

"Hay una corrupción que hay, desgraciadamente tanto en Comar como en el Instituto Nacional de Migración, que tratan a la migración como un mero negocio, las autoridades lo conocen, lo saben, pero no pasa nada, lo que lo hace muy insegura a esas zonas es la corrupción y la presencia de grupos de delincuentes".

El especialista aseguró que la migración permite llegar hasta Huixtla en vehículo, luego no les permiten usar vehículos, los bajan, “es una actuación de manera deshumanizada en contra de los que buscan llegar a los Estados Unidos de América, lo mejor sería que no los dejaran entrar a Chiapas, que hubiera un control, lamentablemente en la frontera sur no hay ningún control y pueden entrar delincuentes, gente con enfermedades, no hay control y los delincuentes saben por dónde caminan los migrantes los esperan y los asaltan”.

Añadió que en el municipio de Huixtla surgió una nueva modalidad, hay motos, rutas escondidas y como los migrantes no tienen registro de ingreso a México los pueden desaparecer, a las mujeres las violan, las matan, y en Centroamérica hay luchas familias buscando a familiares que no saben dónde quedaron, qué pasó con ellos, en un fenómeno muy delicado y estos puntos cada vez son más peligrosos, tanto para migrantes como para quienes no son migrantes, los organismos internacionales de derechos humanos deben enfocar su vista a la frontera sur de México para atender ese problema.