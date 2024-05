En Chiapas ningún trabajador debe quedar al margen del reparto de utilidades

Con base en la Ley Federal del Trabajo, el reparto de utilidades 2024 para las empresas es desde el 1 de abril al 30 de mayo, y para las personas físicas, desde el 1 de mayo al 29 de junio, en caso de que el trabajador no reciba la prestación podrá presentar demandas, confirmó el representante en Chiapas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Eduardo Córdoba.

Explicó la cantidad que se va a aplicar a favor del trabajador es producto de producción de las empresas, para los centros de trabajo con personas morales el término vence a partir de los 60 días posteriores al vencimiento del plazo para la declaración fiscal anual, al día de hoy ya deberían estar pagando el reparto de utilidades.

Al parecer el tema a tratar es que no todas las empresas están obligadas al reparto de utilidades / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Comentó que no todas las empresas están obligadas al pago del reparto de utilidades, no están obligadas las de nueva creacion, que no haya presentado ganancias y otras hipótesis, hay que determinar si el centro de trabajo aunque haya tenido alguna ganancia este o no exenta. Dijo desconocer el número de empresas en Chiapas que están obligadas a pagar el reparto de utilidades, está es una entidad federativa donde hay pagos incipientes por cuestiones de cultura y educación financiera, no por condiciones de pobreza ni por baja productividad de las empresas.

Además el trabajador no siempre exige el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, las autoridades fiscalizadoras no se dan abasto, además Chiapas cuenta con un territorio suignerirs donde hay lugares donde el trabajador no tiene acceso a sus derechos y no los exige porque lo desconoce, y en ese sentido, comentó que pueden haber denuncias de trabajadores en contra de patrones que no cumplen con esta disposición, al no haber reparto puede hay un reparto injusto, puede ni haber el pago y puede ser que la empresa no realizó su declaración fiscal.

Los trabajadores no tienen plazo para denunciar, tienen un año después de la omisión patronal para presentar sus demandas, puede haber una investigación a fondo de las empresas que no cumplan, el año pasado hubo inspecciones a empresas, hubo auditorías, incumplimiento de los centros de trabajo, el nivel de cumplimiento es de un 60 por ciento, reiteró

Las denuncias pueden ser ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), puede ser ante la representación de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), al Instituto Mexicano del Seguro Social y ante el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, no de puede determinar si cumplieron o no porque no podemos saber el universo de trabajadores que están dentro de la entidad federativa, abundó.

Nosotros, dijo, estamos haciendo acciones para exigir el resto a la ley, el pago de esta y otras prestaciones de la por ello la importancia de la denuncia, la rendición de cuentas, el no pago de las prestaciones empresariales, es obligatorio conocer la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene que ser empáticos con los trabajadores y los trabajadores tienen que ser empáticos, por ello los patrones y trabajadores deben conocer cuáles son sus derechos y obligaciones, que no les de miedo de cumplir la lay, que no les de miedo de denunciar, los trabajadores deben acceder al reparto de las utilidades de las empresas, tiene que haber beneficios para patrones y trabajadores.