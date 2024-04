Magisterio pide destitución de supervisora de zona

Unos 200 trabajadores de la educación de la zona 131 de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), bloquearon este martes las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez, para hacer presión a las autoridades quienes llevaban a cabo una mesa de diálogo con una comisión de maestros.

En este sentido Alejandra Macal Villanueva, secretaria general delegacional, aseguró que desde 2019 han sufrido abuso de autoridad, de confianza, intimidación y amenazas de despidos por parte de la supervisora de la Zona Escolar 131, María Eunice Camal Tamayo, por lo que piden a las autoridades su intervención urgente.

“Hemos hecho una serie de actividades en contra de la supervisora que no la queremos en la zona. No sólo esta zona la ha rechazado, hay muchas zonas, tiene el expediente la Secretaría de Educación, no se por qué no actúan ellos sí saben que hay antecedentes con la maestra por los mismos casos”, enfatizó.

La líder magisterial dijo que está problemática que afecta a por lo menos 17 escuelas de nivel básico, a tal grado en la primera quincena de abril aplicaron un descuento a los directores de hasta 3 mil pesos, mientras que a los docentes frente a grupo mil 500 pesos, sin que de manera previa les comunicaran el motivo.

“El descuento según ella es porque nos hemos manifestado en ciertas actividades y por ello lanzó los secuestrados.No hemos tenido respuesta de las autoridades educativa”, puntualizó.

La representante de los inconformes reiteró solución inmediata a sus demandas, pues aseguró que no necesitan personas problemáticas y que además causan violencia a la base trabajadora, generando un ambiente hostil.

Advirtieron que en caso de no recibir una respuesta positiva, realizarán un paro el próximo 23 de mayo, hasta que consigan obtener una respuesta favorable a sus peticiones.

El bloqueo fue levantado pasado el medio día, dejando libre las vialidades para el flujo vial.

