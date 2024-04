Cacería contra DiDis: se manifiestan DiDis y Ubers al levantar 4 unidades

Un grupo de al menos 150 choferes de las plataformas de transporte Didis y Ubers, bloquearon la 5a norte frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transporte con la intención de exigir respuestas ante la cacería de la dependencia en contra de ellos, además de pedir la liberación de 4 unidades que fueron quitadas a choferes por personal de la Secretaría.

Ante ello, José Espinosa, conductor de plataforma de transporte, denunció públicamente la acción de las autoridades de la Secretaría de Movilidad de Transporte en Chiapas, quienes detuvieron su vehículo mientras realizaba un servicio, alegando que el uso de plataformas de transporte no está permitido.

"Estaba realizando un servicio y al salir de Plaza Ámbar, los de la Secretaría de Movilidad de Transporte pararon el auto, enseñaron sus charolas y me bloquearon el paso", relató Espinosa. Según su testimonio, las autoridades mostraron sus placas de la Secretaría de Movilidad y luego procedieron a inmovilizar su vehículo utilizando una grúa.

"Nos enseñaron sus charolas, taparon el paso y luego pusieron la grúa para llevarse el carro. No nos especificaron ninguna infracción, simplemente dijeron que no está permitido el uso de plataformas de transporte", agregó Espinosa.

Los conductores afectados alegan que tienen el amparo de empresas como Uber y Didi, que les permiten trabajar sin problemas legales. Además, critican la falta de regulación en el sector de los taxis, señalando que muchos concesionarios tienen múltiples taxis y los rentan, lo cual consideran una práctica ilegal.

"Tenemos mejores precios, mejores unidades y ofrecemos un servicio más seguro. La ciudadanía está de acuerdo en que nuestro servicio es mejor que el de los taxistas certificados", afirmó Espinosa.

¡DiDis y Ubers se unen en manifestación! 🚗💪

Ante ello la Secretaria de Movilidad y Transporte Nancy Vences Montiel diálogo con los choferes asegurando que la plataforma de Didi no está regulada, pues el amparo que presentó la plataforma no fue aceptado ya que no justifico que era un servicio de transporte particular que presentaba servicio a un particular, por lo que aseguró que mientras no sea presentado este documento, lo Didis no puede circular en la ciudad.

Así también explicó que lo contrario de la plataforma de Uber el cual desde hace 4 años que iniciaron operaciones presentaron un amparo el cual está en revisión, pero al existir el amparo no pueden ser paraderos.

"Quizá ni debiera decírselos, porque prestar el servicio sin concesión es un delito, entonces porque somos considerados (...) A ver, por que le negaron el amparo a Didi, porque Didi no logró acreditar que es de particular a particular, y el juez le dijo si, obtienes un lucro, y dice que cuando tienes un lucro por la prestación del servicio de un punto a un punto B, ya no es servicio privado, por eso le negaron el amparo a Didi", explicó Vences Montiel

Luego de estar cerrada la vialidad por casi 2 horas, fue liberada, donde no llegaron a ningún acuerdo, más que únicamente volver a hablar mañana a la 1 de la tarde, donde se espera que nuevamente se manifiesten en las afueras de la Secretaría.