Feligreses de Chenalhó exigen cierre de cantinas y alto venta de drogas

San Pedro Chenalhó - Feligreses de la parroquia de San Pedro Chenalhó marcharon este día para exigir un alto a la venta de drogas y el cierre de cantinas, porque tanto ha generado problemas en la familia, personas han perdido la vida a causa de este malestar que consume el ser humano, por lo que exigen a las autoridades competentes el cierre de las cantinas y el castigo a los que venden estos estupefacientes.

Por esta razón, los más de 500 feligreses de la parroquia de San Pedro Chenalhó, decidieron salir a las calles de la cabecera municipal de este municipio, para pedir a los papás que no compren bebidas embriagantes, ni drogas y que no envenenen su cuerpo a los pequeños, que no hagan ricos a los que venden alcohol y droga, que no den malos ejemplos a los niños ni a las niñas, y que junto con los padres les platiquen historia de sus abuelos, que les den buenos consejos, que los cuiden para que cuando crezcan no reproduzcan lo que ven que hacen la gente mala.

Lo anterior, exigen a los gobiernos en los tres niveles el cierre de las cantinas y la investigación de los que se dedican a vender estupefacientes, "nosotros mismos debemos de organizarnos y no comprar estas bebidas porque genera enfermedades, mientras la drogadicción trae muertes, por lo que pedimos que enseñen a sus hijos a no consumirlos".

"Exigimos a las autoridades en los tres niveles, en especial al presente municipal de San Pedro Chenalhó a brindar seguridad al pueblo, especial atención a los niños y niñas de este municipio, investigar y acabar con la complicidad de las autoridades involucradas en la venta de Pox y drogas, en nuestras comunidades queremos vivir en paz y ya no más disparos de armas de fuego porque traen sufrimientos, miedo y muerte", así lo afirmaron los representantes Lilia Ruiz Pérez, Carla Fernanda Gómez, entre otros representantes.