Trabajadores del CECyTECH Chiapas realizaran huelga por falta de contrato colectivo

Trabajadores sindicalizados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas y emplazan a huelga a la institución pública de educación media superior en el estado, ante la negativa de los directivos de aceptación del contrato colectivo de trabajo y la omisión aplicación del sistema de escalafón desde hace 29 años, el probable estallamiento de la huelga sería a partir del 2 de mayo, explicó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Jose Esponda Cáceres.

El director Marcos Antonio Cruz Camas, es el que se niega a la firma del contrato colectivo de trabajo y con esta negativa un total de 340 personas estarían iniciando el 2 de mayo la huelga en caso de que antes de esa fecha no se firme el documento con la representación sindical, los trabajadores administrativos ganamos menos de 10 mil pesos mensuales y más de la mitad del universo de los trabajadores no tienen nombramiento de base.

La lucha por la organización sindical comenzó en el 2019, no obstante que muchos trabajadores tienen 25 años de servicios ya estamos en la última audiencia ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para la firma del contrato colectivo y no habrá más plazo, tiene que ser antes del 2 de mayo, lo que buscamos es certeza en nuestros derechos laborales, estos no se negocian, abundó en conferencia de prensa.

La institución tiene un total de 48 planteles y no es interés del personal administrativo afectar los procesos de enseñanza, pero se van a hacer valer los derechos, el pretexto del director de no firmar es que Chiapas vive dos procesos electorales y por lo tanto no estaría sentándose con los trabajadores antes del 2 de junio cuando será la jornada electoral próxima, violando así los derechos de las bases, explicó ante medios de comunicación.

Indicó que en el mes de agosto del 2023 derivado de la protección constitucional se otorgó legalmente el derecho de juega al sindicato debido a que el colegio solicitó y se comprometió a verificar la posibilidad de firmar el contrato colectivo, hace unas semanas el sindicato buscó diálogo a través de la Secretaría General de Gobierno pero no se construyó acuerdos para la firma del contrato colectivo de trabajo, la negativa es que la autoridad argumenta un perjuicio económico, la lucha será hasta las últimas consecuencias porque la finalidad es preservar la fuente de empleo para trabajadores administrativos de base.

Mientras tanto, la abogada Patricia Esponda, explicó que la intensión es terminar con el conflicto y no obstante ello, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas ha manifestado en diversas ocasiones que no firmara y que estallará la huelga, en tanto que las y los trabajadores no podemos ser responsables de la omisión, esta situación genera incertidumbre, se niegan las autoridades a dar los argumentos de los motivos para la firmar el contrato colectivo de trabajo, mismo que según la base trabajadora, no genera gasto alguno, y daría claridad a los procesos internos permitiendo que la desigualdad se termine y se genere la certeza de los derechos laborales.

