"Te cambio mi voto, por mi desaparecido": familiares de víctimas se manifiestan

Este sábado familiares de víctimas desaparecidas, así como la colectiva de "Madres en Resistencia" se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, partiendo del puente de colores hasta el palacio de gobierno, para exigir investigaciones precisas a la Fiscalía General del Estado, ya que las carpetas continúan olvidadas.

Cabe mencionar que en esta concentración exigían justicia por; Victor Chavarria, Alan Mendez, Edwin Delgado, Jhonatan Estrada, Jesús Mazariegos, Ángel Bolaños, Néctar Galdamez, Cassandra Arias

Fernanda Cayetana, Jade Guadalupe, Victoria Arreola, Mariana Lima Buenadia, Jorge Rodríguez, Rene Alfonso, Jorge Armando, Francisco, José Elias, entre otros.

Entre los familiares se encontraba Silvia Ordaz Betanzos, madre de José Elias, un joven originario de Tuxtla y desaparecido en Isla Mujeres, Quintana Roo el 1 de agosto, por lo que viajó hasta la capital chiapaneca para pedir apoyo a la red de Madres en Resistencia y que localicen a su hijo, con o sin vida.

Además pide justicia, ya que frenaron la carpeta de investigación; "son personas que están desaparecidas y que muchas dicen, que porque andan en malos pasos, pero no es así, conocemos a nuestra familia y sabemos", dijo la mamá de José Elias.

Otra de las madres que ha estado en la lucha es Hilda Moreno Hernández, madre de Jesús Esteban Mazariego Moreno, joven levantado en una de las plazas junto con Amadeo, quien poco tiempo fue encontrado sin vida, por lo que la madre de Jesús Estaba, reclama el cuerpo de su hijo, este vivo o muerto.

Hasta hoy en día no se ha tenido ningún avance de la investigación; "Al inicio de su desaparición hubieron no amenazas pero si extorsiones, en algunas veces caímos en la desesperación, pero ahorita ya no caemos en la jugada de nadie.

Dentro de las Madres también cabe mencionar que se encontraba las hijas de Vistor Chavarria, así como la hermana de Jhonatan Estrada, la madre de Alan David Méndez y esposa Ángel Moreno, levantado en Puerto Chiapas, de igual forma familiares de Victoria Arreaola, mujer víctima de feminicidio en el tramo carretero Arriaga-Tonalá, viajaron desde el municipio costero para unirse a la marcha, entre otros familiares de desaparecidos.

Ante eso mujeres de la colectiva Madres en Resistencia, junto con los demás familiares, pudieron al nuevo gobierno entrante que se adentre en los temas de desaparecidos, así como las víctimas de feminicidio, en donde sostuvieron que ya tuvieron una reunión con Eduardo Ramírez Aguilar, así como con Ángel Torres, para que no las dejen solas y caminen de la mano juntos.

Por lo que esperan que finalmente se haga justicia y que sus familiares tenga un descanso digno o bien no pierden las esperanzas de que estén con vida, por lo que en esta marcha el lema fue "te cambio mi voto, por mi desaparecido".