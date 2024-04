Madre venezolana pide ayuda en México para operar a su hija especial

Vanesa Pérez de 29 años de edad es una mujer migrante que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez con dos de sus menores hijas, una de ocho años fuera de su país y una menor especial de cuatro años, es originaria de Venezuela de dónde salió con sueños, ilusiones y esperanzas, todos los días la madre se levanta de su casa de campaña en el campamento en Plaza del Sol con el Jesús en la boca, su niña especial de cuatro años no habla, no camina sola, no come normal, tiene que inyectarle los alimentos, el padre las abandonó.

Es madre soltera requiere ayuda del Estado Mexicano para llegar primero a la ciudad de México y luego a los Estados Unidos, tiene una promesa con Dios de que será posible la operación de su niña especial que se llama Jehová, ya quiere salir de Tuxtla Gutiérrez, ya ha tardado aquí y el Instituto Nacional de Migración (INM) en vez de ayudarla le complica su estancia, le nueva papeles para seguir su ruta por México con permiso para transitar hasta la frontera norte.

En algún momento pido llegar más lejos en el país, lo aseguraron en Monterrey y la regresaron con sus dos hijas a Villahermosa en Tabasco, ahora pide la solidaridad de la gente con pañales desechables, una carriola, toallas húmedas, alimentos, leche y agua, además de ropa, principalmente para sus mejores hijas.

Vanesa Pérez indica que su gran reclamo es que el gobierno de México le ayude a avanzar en su ruta con destino a la frontera norte, quiero que me ayuden a avanzar con mis hijas hasta allá, hace seis meses tomó la decisión de viajar a los Estados Unidos de América, llegó a México con la promesa de operar a su menor hija de la cabeza.

Vanesa Pérez indica que los médicos que han realizado diagnósticos a su hija le han confirmado que solo una operación puede volverla a la normalidad, no come como una persona normal, le inyectan alimentos, necesita de especialistas de la medicina, en Venezuela ha dejado a sus padres, hermanos, en algún momento no le apoyaron porque viaja sola con sus dos hijas menores, al final de su decisión se quedaron quietos y le piden que luche por la operación de su hija Jehová de cuatro años de edad.

Salió de Barquisimeto Venezuela y ahora quiere que el Estado Mexicano le ayude para tratar a su hija, en Colombia le han realizado el mayor diagnóstico, se la ha pasado migrando en Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y ahora en México, no ha logrado ayuda para la operación de la cabeza de su hija, pero confía en que en algún momento lo logrará, ese es su sueño.

Quiere regresar a Venezuela Vanesa Pérez en algún momento ya operada de la cabeza, es la promesa que le hice a Dios, operar a mi hija, soy padre y madre para mis hijas, estoy segura que vamos a salir adelante con la ayuda de Dios, queremos ayuda, clamamos ayuda y vamos a salir adelante, en Tuxtla Gutiérrez lleva un mes, pero ya quiere salir de aquí, desea ayuda humanitaria.